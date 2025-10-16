경제성+기능성 겸비한 틀니임플란트… “치과 정밀진단 필수”

다양한 원인에 의해 치아를 상실하고 적절한 치료 없이 방치하는 경우가 많다. 그러나 이는 저작 기능 저하로 인한 소화 불량은 물론, 발음 부정확, 안모 변형 등을 유발할 수 있으며, 더 나아가 인접 치아가 이동하거나 잇몸뼈가 소실되는 등 전반적인 구강 건강 악화로 이어질 수 있기 때문에 상실된 치아의 기능 회복은 건강한 삶을 위한 필수적인 요소로 강조되고 있다.

과거 치아 상실 시 주로 사용되던 치료법은 브릿지와 틀니였다. 브릿지는 상실된 치아 양옆의 치아를 삭제하여 보철물을 연결하는 방식으로, 비교적 빠른 치료와 자연스러운 심미성이 장점이었으나 인접 치아를 깎아야 한다는 점과 잇몸뼈 소실을 막지 못한다는 한계가 있었다. 특히 다수의 치아를 잃은 고령층에게 틀니는 저작력 회복에 큰 도움이 되었으나 고정력이 약해 씹거나 말할 때 흔들리고 움직여 불편함이 컸으며, 장기간 사용 시 통증 및 잇몸뼈 소실이 발생한다는 단점이 지적되어 왔다.

이러한 기존 치료법의 한계를 보완하며 등장한 임플란트는 자연 치아와 같이 턱뼈에 직접 인공치근을 식립하여 고정하는 방식으로, 음식을 자유롭게 씹을 수 있는 강력한 저작력을 제공한다. 또한 기존 치아와 이질감 없는 심미적 회복을 가능하게 하며, 잇몸뼈를 보존하고 인접 치아의 이동을 방지하여 구강 건강 유지에 효과적인 치료법으로 주목받고 있다.

그러나 임플란트는 여러 강점에도 불구하고 치료 비용이라는 경제적 부담이 큰 단점으로 작용하고 있다. 특히 다수의 치아를 상실한 고령층의 경우, 모든 치아를 임플란트로 대체하는 것은 경제적으로 현실적인 제약이 따를 수 있다. 이러한 경제적 부담으로 인해 임플란트를 망설이는 경우 임플란트와 틀니를 결합한 방식인 '틀니임플란트'가 효과적인 대안이 될 수 있다.

틀니임플란트는 잇몸뼈에 2~6개 정도의 임플란트를 식립한 후 그 위에 틀니를 연결하여 사용하는 방식으로, 이는 기존 틀니의 헐거움과 잇몸 통증을 개선하고 안정적인 고정력으로 씹는 힘을 향상시키는 효과가 있다. 전체 임플란트 대비 비용 부담을 줄이면서도 구강 기능을 효과적으로 회복할 수 있다는 장점이 있으나, 일반 임플란트 보철물과 달리 틀니 방식이 적용되므로 잇몸 관리에 더욱 세심한 주의가 필요하다.

틀니임플란트는 많은 장점을 가지고 있지만 만족스러운 결과를 얻기 위해서는 몇 가지 중요한 사전 체크 사항이 요구된다. 우선 모든 환자에게 적용할 수 있는 방법이 아니므로 3D CT 등 정밀 장비를 활용한 세밀한 검진을 통해 환자의 구강 및 잇몸뼈 상태를 정확히 진단해야 한다.

다음으로 소수의 임플란트 식립만으로 저작 시 압력을 고르게 분포할 수 있도록 정교한 치료 계획을 수립하는 것이 성공적인 결과와 무리 없는 저작 생활을 위해 필수적이다. 마지막으로 안정적인 고정을 위해 오차 없이 임플란트를 식립할 수 있는 의료진의 풍부한 임상 경험과 숙련도가 치료의 완성도에 결정적인 역할을 한다.

이상수 노원 강북예치과병원 대표원장은 "틀니임플란트는 치아 사이 빈공간에 식립하는 일반적인 임플란트 방식과는 달리 적은 수량 식립으로도 저작 시 압력을 고루 분포할 수 있도록 안정적인 고정된 자리를 찾아 오차 없이 식립 해야 하는 것이 관건이다"며 "따라서 식립전 개개인의 구강 상태에 따른 맞춤형 진단과 섬세한 치료 계획, 그리고 이를 실행할 수 있는 숙련된 의료진의 역량이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

