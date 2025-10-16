김슬기, 신구 구순 축하하며 훈훈한 선후배 우정 전해

배우 김슬기가 신구의 구순을 맞아 따뜻한 축하 인사를 전했다. 사진 = 김슬기 SNS 계정

김슬기는 16일 자신의 SNS에 신구와 함께 찍은 사진 한장을 올리며 특별한 축하를 전했다.

공개된 사진에는 ‘신구선생님 구순을 축하드립니다’라는 문구가 적힌 케이크가 담겨 있어 두 사람의 따뜻한 인연을 느낄 수 있다. 두 배우는 연극 ‘앙리 할아버지와 나’ 무대에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다.

한편, 신구는 1936년생으로 1962년 연극 ‘소’로 데뷔해 오랜 세월 연기자로 활약해왔다. 그는 2023년 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 2022년 심부전증으로 인공 심장박동기 수술을 받았다고 밝히며 투병 사실을 전했다. 신구는 “심장이 정상적으로 뛰지 않고 천천히 뛴다더라. 그냥 놔두면 산소 공급이 부족해서 뇌졸중이 온다. 그래서 박동 수를 조절해주는 심장박동기를 찼다. 본래 심장이 천천히 뛰면 전기 자극을 줘서 정상 박동을 만들어준다”고 밝힌 바 있다.

