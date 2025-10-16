'평점 7.4' 박승수, 뉴캐슬 U-21팀서 첫 풀타임…동점골 기여+승부차기 성공

뉴캐슬 박승수가 슛을 하고 있다. 사진=뉴시스

가능성을 키워간다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 뉴캐슬 유나이티드 소속 박승수가 21세 이하(U-21) 팀에서 처음으로 풀타임을 소화하며 팀 승리에 힘을 보탰다.

뉴캐슬 U-21 팀은 16일 영국 맨즈필드 맨즈힐에서 끝난 2025~2026시즌 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 트로피 조별리그 2차전에서 맨즈필드타운과 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 5-3으로 이겼다. 1차전에서 허더즈필드타운에 2-6으로 크게 졌던 뉴캐슬 U-21팀은 대회 첫 승리를 신고했다.

EFL 트로피는 잉글랜드 리그원(3부리그)과 리그투(4부리그), 그리고 EPL의 U21 유소년팀이 함께 출전하는 컵 대회다. 조별리그 이후 토너먼트를 통해 우승팀을 가린다. 90분 내 이기면 승점 3점, 승부차기로 이기면 승점 2점, 승부차기로 패하면 승점 1점이 주어진다. 승부차기로 첫 승을 거둔 뉴캐슬은 승점 2점으로 F조 3위에 자리했다.

올여름 K리그2 수원 삼성을 떠나 뉴캐슬에 입단한 박승수는 U-21 팀에서 주로 뛰고 있다. 이날 그는 공격형 미드필더로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 1-2로 뒤지던 후반 추가시간 박승수가 왼쪽 측면에서 절묘한 패스를 찔렀다. 패스를 받은 동료의 슈팅은 골망을 흔들었다. 승부차기에서도 번뜩였다. 4번 키커로 나서 오른발 슈팅으로 골대 오른쪽 구석에 꽂았다. 통계 전문 매체 풋몹으로부터 팀에서 3번째 높은 평점 7.4를 받았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

