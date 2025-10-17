[온탕냉탕] 곽튜브, 5살 연하 아내♥와 결혼식→최현욱, 시구 논란 일파만파

한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 많은 축하 속에 결혼식을 올린 유튜버 곽튜브부터 이혼 소식을 전한 배우 정성일까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.



▲곽튜브, 5살 연하와 결혼…“가정에 충실한 남편·아빠 될 것”

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 연하 여자친구와 부부의 연을 맺었다.

곽튜브는 지난 11일 서울 여의도 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 신부는 곽튜브보다 5세 연하인 공무원으로 현재 임신 중이다. 사회는 전현무가 맡았다. 축가는 가수 다비치가 불렀으며 동료 유튜버 빠니보틀이 축사를 맡아 특별함을 더했다.

결혼식 현장에는 BTS 진·지예은·이준·안보현·강기영·주우재·기안84·개그맨 이용주·정재형·김해준·유튜버 궤도·풍자·김태호 PD 등 연예계 동료가 대거 참석해 신랑 신부의 앞날을 함께 응원했다.

곽튜브는 “정말 많은 분이 축하해주셔서 결혼식을 잘 올릴 수 있었다”며 “축하해주신 모든 분들 너무 감사 드리고, 정말 다 모시고 싶었지만 못 모신 팬분들도 다시 한 번 진심으로 감사드린다”고 전했다. 또 “가정에 충실하고 따뜻하고 좋은 남편과 아빠가 될 수 있도록 노력하는 사람이 되겠다”고 덧붙였다.

▲BTS RM, 한국 미술시장 파워 20인 선정

그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 한국 미술시장에서 가장 큰 영향력을 발휘하는 인물 20인에 선정됐다.

파라다이스문화재단과 서울대 경영연구소는 지난 12일 코리아 아트마켓 2025 보고서를 통해 한국 미술시장을 주도하는 주요 인물 20인을 선정해 발표했다. 국내 주요 갤러리 관계자들을 대상으로 한 설문조사와 현장 전문가 자문을 바탕으로 명단을 확정했으며 순위는 매기지 않았다. RM과 함께 홍라희 리움미술관 명예관장, 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장, 이배·서도호 작가 등이 이름을 올렸다.

미술 애호가로 유명한 RM은 “열정적인 미술 컬렉터이자 문화 인플루언서”로 소개됐다. 보고서는 RM이 국내외 미술관과 현대미술 전시를 자주 방문하고 SNS를 통해 경험을 공유하며 대중의 미술 관심을 높인다고 전했다.

RM은 내년 10월 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에서 개인 소장품 특별전을 열 예정이다. 미국 서부를 대표하는 샌프란시스코 현대미술관이 K-팝 아티스트와 협업하는 것은 설립 이래 처음이다. RM이 직접 큐레이터로 참여할 예정이다.

▲엔믹스, 컴백 후 음반·음원 차트 1위

JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 엔믹스(NMIXX)가 새 앨범으로 각종 차트 1위를 기록했다.

엔믹스는 지난 13일 첫 정규 앨범 ‘블루 밸런타인(Blue Valentine)’과 동명의 타이틀곡을 발매했다. 타이틀곡은 발매 직후인 14일 기준 주요 음원 사이트 멜론 톱100 11위, 핫100(100일) 1위, 핫100(30일) 1위, 벅스 실시간 차트 1위를 차지했다. 또 신보는 13일 국내 음반 집계 사이트 한터차트의 음반 차트 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 1위에 이어 이튿날에도 한국 애플뮤직 톱 앨범 차트와 홍콩·카자흐스탄·싱가포르 등 해외 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 올랐다.

올해 하반기 도약의 돛을 올린 엔믹스는 오는 11월 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 첫 월드투어의 화려한 포문을 연다. 데뷔 후 약 3년9개월 만에 자신들의 이름을 내건 첫 단독 콘서트다.

▼정성일, 결혼 9년 만에 이혼

배우 정성일이 비연예인 아내와 결혼 9년 만에 파경을 맞았다.

소속사 엑스와이지 스튜디오는 지난 14일 “정성일이 오랜 시간 배우자와 함께 신중한 고민을 거듭한 끝에 결혼 생활을 마무리하기로 했다. 귀책사유가 아닌 서로 간의 원만한 합의에 따라 이루어진 결정”이라며 “비록 법적 관계는 정리되었지만 각자의 길을 응원하며, 아이의 양육에 대해서는 함께 최선을 다해 성실히 임하고 있다”고 밝혔다.

두 사람은 2016년 결혼해 슬하에 아들 1명을 뒀다. 정성일은 과거 한 예능 프로그램에 출연해 전 부인과의 러브스토리를 공개한 바 있다. 당시 정성일은 “친구로 만난 아내와 3년 간의 연애 후 헤어졌다. 7∼8년을 떨어져 있다가 재회한 지 3개월 만에 결혼했다”고 밝혔다.

2002년 영화 H로 데뷔한 정성일은 주로 연극과 뮤지컬 무대에서 활동하다 2022년 넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’에서 박연진(임지연)의 남편 하도영 역으로 출연해 주목받았다.

▼최현욱, 어린이 시타자 향해 강속구 시구 논란

배우 최현욱이 시구 논란에 고개를 숙였다.

소속사 골드메달리스트는 지난 13일 “최현욱이 시구 행사 후 발생한 상황에 깊은 책임감을 느끼고 있다. 현장의 모든 분들께 심려를 끼친 점 무겁게 받아들였다”며 “시타자와 보호자는 예기치 못한 상황으로 놀랐을 텐데 진심으로 사과의 말씀을 전한다. 구단을 통해 보호자와 연락이 닿아 사과 편지를 전달했다. 시타자도 너그러이 이해해줬다”고 밝혔다.

이어 “당사 역시 현장 관리와 사전 조율에 세심함이 부족했던 점을 인지했다. 동일한 일이 재발하지 않도록 내부 프로세스를 점검하겠다”며 “다시 한번 이번 일로 불편을 줘 모든 분들께 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.

최현욱은 지난 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 준플레이오프 1차전 SSG랜더스와 삼성라이온즈 경기에서 시구자로 나섰다. 청소년 시절 야구선수 출신인 그는 어린 시타자를 상대로 강속구를 던져 팬들로부터 비판을 받았다. 최현욱은 “정말 떨려서 공이 빠졌다. 시타자인 친구와 부모님께 연락이 되면 사과드리겠다. 어린 친구가 서 있으면 가까이서 천천히 던졌어야 했는데 그 생각을 못 했다. 정말 죄송하다”고 전했다. 시타자 어린이의 어머니는 SNS를 통해 “안전하게 진행될 줄 알았는데 지금 보니 아찔하다”고 글을 남겨 대중의 공분이 이어졌다.

▼이진호, 100㎞ 음주운전 혐의로 검찰 송치

음주운전을 한 혐의를 받는 개그맨 이진호가 검찰에 넘겨졌다.

경기 양평경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 불구속 입건된 이진호를 전날 검찰에 송치했다고 지난 15일 밝혔다. 이진호는 지난달 24일 새벽 음주 상태로 인천시에서 경기 양평군에 위치한 자택까지 약 100㎞를 음주 상태로 운전한 혐의를 받고 있다. 당시 그의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 0.11%로 측정됐다. 이후 본인의 요청에 따라 실시한 채혈 검사에서도 0.12%로 나타났다.

소속사 SM C&C는 “이진호는 이번 일에 대해 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있다. 소속사 역시 책임을 통감하며 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이진호는 불법 도박 혐의로도 수사받고 있다. 지난해 불법 도박에 손을 댄 사실을 고백했고 이 과정에서 빚을 지고 주변 사람들에게 돈을 빌렸다. 최근에는 이진호의 여자친구가 자택에서 숨진 채 발견된 사실이 알려지면서 파장이 일었다. 한 매체는 이진호의 음주운전 신고자가 여자친구로 확인됐다고 밝힌 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

