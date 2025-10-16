이브, 美 뉴욕 페스티벌 'KOOM Festival 2025' 무대 선다

가수 이브(Yves)가 '꿈'의 무대에 오른다.

이브는 오는 17일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린 듀갈 그린하우스(Duggal Greenhouse)에서 개최되는 'KOOM Festival 2025(꿈 페스티벌 2025)'에 출격한다.

'KOOM Festival 2025'는 음악을 포함한 한국의 문화를 전 세계에 알리는 글로벌 페스티벌로, 이브 역시 K-팝 아티스트를 대표해 무대에 올라 현장의 열기를 끌어올릴 것으로 기대된다.

이날 이브는 솔로 대표곡을 비롯해 최근 발매한 디럭스 앨범 'Soft Error : X'의 수록곡 무대를 현지 팬들에게 최초로 선보일 것으로 예상된다. 독보적 음악 세계가 깃든 풍성한 세트리스트 속에 이브만의 유니크한 퍼포먼스를 선사하며 압도적인 무대 장악력을 입증한다는 각오다.

이브는 올해 서울을 포함 아시아 및 오스트레일리아 주요 7개 도시를 순회한 월드투어 'YVES 2025 COSMIC CRISPY TOUR in ASIA & AUSTRALIA'를 성황리에 마치며 글로벌 아티스트로서의 입지를 굳혔다. 이브는 또한 최근 영국 출신 싱어송라이터 핑크팬서리스(PinkPantheress)의 리메이크 앨범의 수록곡 'Stars + Yves'의 가창에 참여한 데 이어 일본 문화 컬처 캠페인 'J-POP.ZIP 2025'에 참석하는 등 국내외를 넘나드는 폭넓은 활동 반경 속에 전방위적 행보를 이어가고 있다.

이브는 지난 15일 감정과 자아에 대해 이야기하는 디럭스 앨범 'Soft Error : X'를 발매했다. 타이틀곡 'Ex Machina'는 인간과 로봇 사이, 의식의 경계를 탐구하는 곡이다. 이브가 직접 작사, 작곡에 참여해 한층 업그레이드된 음악적 역량을 발휘했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

