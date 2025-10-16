가수 박재범이 유방암 캠페인 행사에서 선보인 공연과 관련해 사과의 뜻을 전했다. 사진 = 박재범 SNS 계정

가수 박재범이 유방암 캠페인 행사에서 선보인 공연과 관련해 사과의 뜻을 전했다.

박재범은 16일 자신의 SNS를 통해 “정식 유방암 캠페인 이벤트 끝나고 파티와 공연은 바쁜 스케줄을 빼고, 좋은 취지와 좋은 마음으로 모인 현장에 있는 분들을 위한 걸로 이해해서 그냥 평소 공연처럼 했다”며 “암 환자분들 중 제 공연을 보시고 불쾌했거나 불편하셨다면 죄송하다”라고 사과했다.

이어 그는 “저도 부상인 상태로 좋은 마음으로 무페이로 공연 열심히 했다”며 “그 좋은 마음 악용하지 말아 주세요”고 강조했다.

그러면서 “악용하지 말아 달라고 한 건 이 좋은 마음으로 한 행동들로 이슈를 만들려는 분들께 드리는 부탁이다. 오해하지 말아달라”고 덧붙였다.

앞서 박재범은 지난 15일, 패션 매거진 W KOREA(더블유 코리아) 주최로 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 제20회 W Korea 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사 ‘Love Your W 2025’에 참석해 축하 무대를 꾸몄다.

하지만 그가 공연한 히트곡 ‘몸매’의 가사가 여성의 신체를 묘사하는 내용이라는 점에서, 유방암 인식 개선이라는 행사 취지와 맞지 않는다는 지적이 제기됐다.

논란이 커지자 주최 측은 박재범의 공연 영상 및 관련 게시물을 공식 SNS에서 삭제한 상태다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

