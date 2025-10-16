경제왕 김피비, 비영리단체 ‘프로젝트 솔져’와 매월 정기기부 실천

경제교육 전문 브랜드 ‘경제왕 김피비’가 비영리법인 ‘프로젝트 솔져(Project Soldier)’와 함께 매월 정기기부를 진행하며 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

경제왕 김피비는 “경제를 아는 사람이 세상을 바꾼다”는 철학 아래 올바른 금융교육과 실전 경제 콘텐츠를 통해 많은 사람들의 경제적 자립을 돕고 있다.

이번 기부는 단순한 후원을 넘어 지식과 영향력을 사회적 가치로 환원하는 상징적 실천이라는 점에서 의미가 크다는 게 회사 측 설명이다. 기부금은 ‘프로젝트 솔져’를 통해 국가유공자, 소방·경찰 공무원 가족, 사회적 취약계층을 지원하는 데 사용된다. 경제왕 김피비는 “앞으로도 이러한 정기기부를 지속적으로 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

프로젝트 솔져는 희생과 헌신을 기억하는 사회를 만들기 위해 군인·소방관·경찰 및 사회적 약자를 위한 공익 활동을 전개하는 비영리단체다. 경제왕 김피비는 해당 단체의 가치와 방향성에 공감해 꾸준한 후원을 실천하고 있다.

경제왕 김피비 관계자는 “경제적 자유의 본질은 나눔과 책임에 있다”며 “경제교육을 통해 얻은 지식과 성과를 사회로 되돌려주는 선한 영향력을 확산해 나가겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]