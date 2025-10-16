허민 국가유산청장이 9월 18일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 전체회의에서 발언을 하고 있다.[사진=뉴시스]

김건희 여사의 종묘 차담회 논란을 두고 16일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 질타가 쏟아졌다.

이날 문체위 국가유산청 대상 국정감사에서는 여당인 더불어민주당이 김 여사의 종묘 비공개 차담회 논란에 대해 집중 공세했다. 김 여사는 지난해 9월 유네스코 세계문화유산인 종묘가 휴관일이었던 날 망묘루에서 외부인과 비공개 차담회를 가져 논란이 일었다.

민형배 민주당 의원은 “국가유산을 개인이 침탈하고 사유화하고 농단한 현장이었다”며 “종묘를 어떻게 관리할지 법으로 규정돼 있음에도 이번 차담회와 관련된 기록은 하나도 없다. 국가유산청이 할 일을 제대로 하지 못한 것”이라고 지적했다. 또 민 의원은 “경호처에서 현장을 ‘우리가 통제하겠다’며 관리자에게는 초소에 들어가서 블라인드를 내리고 나오지 말라고 했다”며 “당시 차량 출입기록도 빠져 있고 CCTV 녹화도 중단했다. 국가유산청이 이런 대통령실의 은폐 시도에 적극 가담한 게 더 큰 문제”라고 목소리를 높였다.



당시 대통령실의 연락을 받았던 이재필 국가유산청 궁능유적본부장은 “망묘루까지 수행했는데 그때 외국인 두 분만 인지했고, 그 외는 인지 못 했다”고 답했다. 종묘 차담회와 관련한 책임이 없냐는 양문석 더불어민주당 의원의 지적에 이 본부장은 “송구하다”고 답변했다.

이 본부장은 김 여사가 들어갈 때 소방문으로 들어갔는지, 직원들에게 영녕전 대청소를 시켰는지를 묻는 양 의원 물음에 모두 “네”라고 답했다. 또 정전 보수 공사를 중단시키고 CCTV 녹화를 중단했냐는 질문에도 “네”라고 말했다. 당시 관리 직원들도 철수시켰는데 이에 대해 이 본부장은 “저희는 들어갈 수 없었다”고 말했다.



양 의원은 “그런데도 지난해 국감에선 한마디도 하지 않았고 단순히 차담회를 했다는 수준에서 계속 거짓말하고 위증하고 은폐했다”고 질타했다. 또 “국가유산청은 이번 사건과 관련이 있는 이들에 대한 인사 조치 및 징계 문제를 고민해야 한다”며 “김건희를 비롯해 관련자들에 대한 고소, 고발 등 수사 의뢰를 해야 한다”고 강조했다.

이 본부장은 당시 김 여사와 외부인이 신실 내부까지 들어간 것 아니냐는 지적에는 “신실 1곳을 열었으나, 안까지는 들어가지 않았다”고 부인했다. 그러면서 “대통령실의 요청이 있더라도 신중하게 판단했어야 했는데 못한 점이 있다”며 “이런 일이 없도록 문화유산 보존 관리에 매진하겠다”고 고개를 숙였다.

김 여사가 윤 전 대통령과 함께 2023년에도 종묘를 비공개로 방문한 뒤 차담회를 가진 사실도 논란이 됐다. 이기헌 민주당 의원은 “이 자리에는 금거북이 매관매직 의혹 당사자인 이배용 전 국가교육위원장도 있었다”며 차담회 내용을 구체적으로 밝히라고 요구했다. 이 본부장은 “확인을 했는데 그때 어떤 내용이 있었는지 확인할 수 없었다”고 답했다.

허 청장은 논란과 관련해 “잘못했다”고 인정했다. 이어 “부임 이후 해당 사안에 대한 보고를 받은 뒤 감사를 진행하려고 했으나 곧바로 특검이 시작됐다”며 “특검과 관계없이 국가유산청 입장에서 수사를 의뢰하고 관련자에 대해선 수사 결과에 따라 인사, 징계 등의 조치를 취하겠다”고 입장을 밝혔다.

