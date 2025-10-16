여진구, 입대 앞두고 팬들과 마지막 만남 예고…11월 1일 팬미팅 확정

2025 YEOJINGOO Special Fanmeeting IN SEOUL

배우 여진구가 군 입대를 앞두고 팬들과 특별한 시간을 가진다.

여진구는 오는 군 입대를 앞두고, 팬들에게 직접 입대 소식을 전하기 위해 국내 팬미팅을 마련했다. 입대 소식은 팬미팅 현장에서 본인이 직접 발표할 예정이다.

팬미팅 2025 YEOJINGOO Special Fanmeeting <BLANK SPACE> IN SEOUL(이하‘서울 팬미팅’)은 서울 강서구 스카이아트홀에서 11월 1일(토) 오후 7시 30분에 개최된다. 이번 팬미팅은 8월 인도네시아 자카르타를 시작으로 일본 도쿄와 오사카, 대만 타이페이에서 진행된 아시아 투어의 마지막 일정이다.

또한, 여진구는 바쁜 일정 속에도 팬들과의 소중한 추억을 위해 팬미팅 기획 단계부터 직접 참여하는가 하면, 함께 소통할 수 있는 다양한 프로그램 및 특별 이벤트로 팬들에게 즐거운 시간을 선물할 계획이다.

여진구는 2005년 영화 ‘새드무비’로 데뷔한 이래 수많은 드라마와 영화 등에서 활약하며 국내외 팬들의 꾸준한 사랑을 받아왔다. 특히, 올해 데뷔 20주년을 맞이한 시점에서 팬미팅이 개최되는 만큼 더욱 뜻깊은 자리가 될 것으로 보인다.

한편, 여진구의 군 입대 전 마지막 팬미팅 ‘<BLANK SPACE> IN SEOUL’ 은 공식 예매처인 NOL 티켓을 통해 예매할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]