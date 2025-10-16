울산 HD, Theta Network와 스폰서십 체결! 구단 AI 챗봇 개발로 팬 소통 강화

사진=울산 HD 제공

울산 HD가 글로벌 분산형 AI, 미디어를 위한 글로벌 클라우드 인프라 및 블록체인 선도 기업 Theta Network(쎄타 네트워크)와 공식 스폰서십을 체결했다.

Theta Network는 프랑스 리그앙의 올림피크 드 마르세유, 미국 NBA 휴스턴 로케츠, MLS의 산호세 어스퀘이크 등 세계적인 구단과 협력해 AI 기술 기반의 팬 만족 서비스를 제공해 왔다. 이번 울산과 Theta Network의 협업은 글로벌 성공 사례가 한국 스포츠 산업에서도 자리 잡는 과정이 될 것으로 기대를 모은다.

먼저, Theta Network는 울산의 공식 홈페이지에 AI 팬 에이전트(챗봇)을 도입해 팬들에게 한층 진화된 디지털 경험을 제공한다. AI 팬 에이전트는 경기 일정, 선수 정보, 구단 역사, 티켓 예매, 경기장 정보 등을 실시간으로 전달한다. 해당 서비스는 한국어뿐만 아니라 영어로도 지원되며, 시즌과 비시즌을 가리지 않고 팬들의 수요에 맞는 정보를 선제적으로, 신속하게 전파할 수 있도록 설계된다.

이에 울산은 Theta Network의 서비스와 구단의 AI 챗봇이 팬들로 하여금 널리 사용될 수 있도록 경기장 내 전광판, LED광고를 지원한다.

울산과 Theta Network은 이번 컬래버를 통해 입문 팬들 그리고 소셜 미디어를 활용하는데 어려움이 있는 팬들에게 구단을 더욱 친절하게 설명하는 계기를 마련하고, 기존 팬들에게는 더욱 심화된 정보를 제공하는 수단을 개발하는 데 힘쓸 예정이다.

Theta Network 공동 창업자 겸 CEO 미치 루(Mitch Liu)는 “울산 HD와의 협업은 한국 최고의 명문 구단 중 하나와 함께 글로벌 분산형 AI 경험을 선보이는 중요한 이정표”라며, “NBA, NHL, 프랑스 리그1, 글로벌 e스포츠 등 세계 유수 구단과의 협업 경험을 바탕으로 울산 팬들에게도 몰입도 높은 AI 경험을 제공할 수 있어 매우 기쁘다”라고 밝혔다

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]