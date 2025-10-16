디즈니 ‘주토피아’의 특별한 친구들이 상암에 왔다! 18일 FC서울 홈경기에서 시축 진행

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹과 FC서울은 18일 서울월드컵경기장에서 열리는 K리그1 33라운드 FC서울과 포항스틸러스 경기에서 디즈니 인기 애니메이션 <주토피아>의 특별한 친구들이 시축에서 나선다고 밝혔다.

이번 행사는 K리그와 디즈니 <주토피아> 협업의 일환으로, 단순한 시축을 넘어 스토리를 담은 색다른 콘셉트로 진행될 예정이다.

이날 경기에 즐거움을 더할 다채로운 행사는 또 있다.

먼저 경기 전 <주토피아>의 특별한 친구들이 포토타임을 통해 팬들을 맞이하고, 팬파크에 입장하는 팬들에게는 선착순으로 K리그-주토피아 테마 상품과 <주토피아2> 영화 포스터를 증정한다.

또한 경기장 북측 광장 유니폼 스토어와 팬파크에서는 ‘K리그-주토피아 미니 팝업스토어 인 서울’이 열린다. 팝업스토어에서는 지난 7월 ‘K리그-주토피아 팝업스토어’에서 품절 대란을 일으켰던 토트백과 풋볼 저지를 비롯해 짐색, 머플러 등 총 20종의 협업 상품이 판매된다.

이 밖에도 전광판, 홍보 포스터 등 경기장 곳곳에 녹여낸 <주토피아> 테마를 찾는 ‘닉과 주디를 찾아라!’ SNS 이벤트가 진행된다. 팬들은 현장에서 해당 사진을 찍어 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 K리그-주토피아 테마 상품을 받을 수 있다.

이번 행사는 오는 11월 26일 개봉하는 영화 <주토피아2>를 기념해 마련됐으며, 실제 K리그 경기가 열리는 경기장에서 <주토피아>의 특별한 친구들이 팬들과 만나 특별한 경험과 즐거움을 선사할 예정이다.

기타 행사와 관련된 자세한 내용은 연맹과 FC서울 구단 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

