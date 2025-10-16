전북현대, K리그1 우승 매직넘버 ‘6’…18일 수원FC전, 승리 후 김천상무 결과 따라 조기 우승 가능성 有

사진=한국프로축구연맹 제공

전북현대모터스FC가 대망의 K리그1 10번째 우승을 향해 달린다.

전북현대는 오는 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 수원FC와 ‘2025 하나은행 K리그1’ 33라운드를 치른다.

전북현대는 현재 승점 68점으로 2위 김천상무(55점)에 13점 차 앞서 있어 이번 라운드 승리 후 김천상무의 결과에 따라 승점 차를 16점까지 벌리면 남은 5경기의 결과에 상관없이 조기 우승을 확정 짓는다.

이번 홈 경기는 우승 도전과 함께 의미 있는 기록 달성도 눈앞에 두고 있다.

전북현대는 올 시즌 치른 16차례의 K리그1 홈 경기에서 293,206명의 관중을 불러 모았다.

17번째 홈 경기를 치르는 이번 경기에서 K리그1 홈 관중 30만 돌파를 앞두고 있으며 팀 사상 역대 최단경기 30만 관중 기록을 달성할 예정이다.

사진=전북현대모터스FC 제공

16일 오전 기준으로 이미 2만 2천여 매(시즌 티켓 포함)가 사전 예매돼 홈 관중 기록의 역사는 사실상 확정된 상태다.

이날 경기는 ‘전북대 파트너 데이’를 맞아 경기 킥오프 전에 전광판 이벤트를 실시한다.

하프타임에는 싱어송라이터 ‘우디’가 전주성을 방문해 우승 기원과 함께 특별 공연을 펼친다.

10월 16일 ‘세계 식량의 날’을 기념해 지난 6월 파트너십을 맺은 WFP(유엔세계식량계획)와 함께 다양하고 의미 있는 활동을 진행한다.

하프타임 공연에 앞서 ‘WFP 패치’ 판매 수익금 기부에 대한 약정식을 진행하고 연내에는 WFP와 컬래버레이션 티셔츠도 출시해 판매 수익금의 일부를 기부할 계획이다.

또한 ‘WFP 브랜딩’을 찾아 인증하는 소셜 미디어 이벤트를 통해 전북현대 유니폼 등을 선물하고 전주성 S존과 N존에 위치한 ‘스튜디오 1994’ 에서는 이날 경기에 한정해 WFP 캐치프레이즈가 들어간 포토이즘 프레임이 사용된다.

한편, K리그1 33라운드인 이날 경기가 끝난 후에는 ‘파이널 라운드’ 5경기를 더 치르게 되며 경기 일정 및 대진은 다음 주에 공지될 예정이다.

