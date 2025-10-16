“길치도 여행간다”…손태진·김용빈·박지현, 예측불허 여행기[SW현장]

가수 손태진, 김용빈, 박지현(왼쪽부터)이 16일 서울 마포구 쇼킹케이팝센터에서 열린 ENA예능'길치라도 괜찮아' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

긴 가방끈도, 여행 초보도 속수무책인 새 여행 예능 ‘길치라도 괜찮아’가 트로트 3인방의 예측불허 여행기를 그린다.

16일 서울 마포구 쇼킹케이팝센터에서 ENA 새 예능 ‘길치라도 괜찮아’ 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 연출을 맡은 공대한 PD, MC 송해나와 김원훈과 여행자이자 가수 박지현, 손태진, 김용빈이 참석했다.

‘길치라도 괜찮아’는 길치 연예인들이 크리에이터가 맞춤 설계한 여행에 도전하는 예능 프로그램이다. 여행 초보자를 위한 2박 3일, 소개하고 싶은 K-소도시, 가족과 떠나는 여행 등의 테마를 바탕으로 럭셔리·정보성 여행 전문가 또떠남과 현지 문화에 강점을 가진 캡틴따거가 여행을 설계한다. 여행은 서투르고, 계획은 귀찮고, 시간도 없지만, 떠나고는 싶은 여행자들을 위해 커스터마이징 테마 투어다. 송해나와 김원훈이 스튜디오 MC로 나서 시청자와 여행자를 연결한다.

인기 트로트 가수를 여행자로 섭외한 이유도 시청자와의 공감 때문이었다. 바쁜 일정으로 여행과는 거리가 멀 것 같은 출연진을 섭외했다. 공대한 PD는 “여행에서 가장 중요한 건 누구랑 함께 가느냐다. 동행에 따라 주제가 바뀐다. 결혼 후 떠난 여행에서 스스로 길치가 되는 모습을 발견하면서 프로그램을 기획하게 됐다”고 밝혔다.

기획의도를 예능감 있게 살려준 트로트 황태자 3인방이다. 여행초보 김용빈은 길찾기 앱이 아닌 네비게이션으로 길을 찾다 난감한 상황에 놓이기도 한다. 이를 두고 MC 김원훈은 “섭외가 잘 된 것 같다. 이렇게 길을 못 찾을 수 있나 싶을 정도였다”고 혀를 내둘렀다. 혼자 여행을 떠나보지 않았다고 밝힌 김용빈은 “완전 백지상태의 여행자라 배운 점이 많다. 너무 잘 출연한 것 같다”고 만족감을 드러냈다. 반면 박지현은 여전히 길치임을 부인해 웃음을 안겼다. 박지현은 “이번 여행을 통해 누구나 길치가 될 수 있다고 생각했다”면서도 “나는 아직 길치라고 생각하진 않는다. 십중팔구는 겪을 만한 상황이었다”고 해명했다. 이어 손태진은 “이제껏 나를 길치라고 생각해 본 적은 없는데, 길치의 정의에 대해 다시 생각해봤다. 내가 여행을 헛다녔구나 하는 생각이 들었다”고 돌아봤다.

개그맨 김원훈이 16일 서울 마포구 쇼킹케이팝센터에서 열린 ENA예능'길치라도 괜찮아' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

프로그램의 차별성은 확실하다. 설계된 여행이지만 길을 찾지 못하는 답답함이다. 이 점을 살려 ‘길치도 여행할 수 있다’는 용기를 전한다. 김원훈은 “무더운 여름날 물 없이 고구마를 먹는데, 그 고구마가 너무 맛있어서 계속 먹게되는 기분”이라고 비유했다. 끊임없는 돌발 상황 속에서 찾아가는 재미를 더한다. 공 PD는 “길을 잃은 사람 옆에 단 한 사람만 있어도 그 여행은 추억이 될 거다. 각기 다른 매력을 가진 세 여행자의 인간적인 매력을 기대해 달라”고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]