하이로닉, 2025 대한미용성형레이저의학회서 '브이로 리프팅' 강연

㈜하이로닉(대표 이진우)이 ‘2025 대한미용성형레이저의학회(ASLS) 미용의료기기 박람회 및 추계학술대회’(이하 대미레)에 참가했다고 밝혔다.

지난 11일부터 12일까지 양일간 서울 코엑스 컨벤션센터에서 열린 이번 학회는 미용성형 분야의 레이저 시술과 장비에 대한 최신 지견을 공유하는 자리다.

하이로닉은 레이저 기반 색소 치료 장비 ‘피코하이(PICOHI)’를 중심으로, 고강도 집속초음파(HIFU)와 양극성 고주파(RF) 기반의 ‘브이로 리프팅(V-RO LIFTING)’, 니들프리 마이크로 제트 기술을 적용한 ‘시너젯(SYNERJET)’ 등 다양한 대표 장비를 함께 선보였다. 특히 레이저 장비인 피코하이 현장 부스에는 의료진들의 활발한 문의 이어지는 등 많은 관심을 이끌어냈다.

12일에 진행된 특별 세션에서는 미라벨의원 이상수 원장이 ‘고강도 집속초음파와 양극성 고주파를 활용한 다층 피부 타깃팅 – 효과적인 열 생성과 리프팅 시너지’를 주제로 강연을 진행했다. 피부층별 타깃 열응집 원리를 기반으로 브이로 리프팅의 에너지 전달 방식과 임상 결과를 구체적으로 소개하며, 현장에 참석한 의료진들로부터 적극적인 질의응답과 관심이 이어졌다는 후문이다.

브이로 리프팅은 피부층별 정밀 타깃팅이 가능해 다양한 리프팅·탄력·피부결 개선 시술에 폭넓게 활용되고 있다. 정밀한 에너지 제어 기술과 다양한 카트리지 옵션을 통해 시술자의 임상 활용도와 환자의 만족도를 동시에 높였다는 평가를 받고 있다.

하이로닉 관계자는 “이번 학회를 통해 의료진들과 실질적인 임상 경험을 나누며 제품에 대한 신뢰를 다시 한번 확인할 수 있었다”며, “앞으로도 브이로 리프팅, 피코하이뿐만 아니라 신제품 ‘시너젯’을 포함한 차세대 장비 라인업을 중심으로, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확대하고 기술 중심 미용의료기기 플랫폼 기업으로 도약해 나가겠다”고 전했다.

