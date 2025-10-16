알록, 10월 17일~23일 현대百 판교점 팝업 진행

사진=알록(Aalok)

글로벌 프리미엄 뷰티 & 헬스케어 브랜드 ‘알록(Aalok)’은 오는 17일부터 23일까지 7일간 현대백화점 판교점 1층에서 팝업 행사를 진행한다고 16일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 팝업스토어는 알록의 대표 뷰티 디바이스인 울트라체인지 포커스, 울트라올라, 알록 패치 등 인기 제품들을 직접 체험할 수 있으며 브랜드가 지향하는 ‘시간이 지나도 변하지 않는 아름다움’의 가치를 현장에서 경험할 수 있도록 기획됐다.

특히 ▲뷰티 디바이스 라이브 체험존 ▲브랜드 감성을 담은 프리미엄 포토존 ▲참여 고객을 위한 현장 이벤트 및 한정판 기프트 등 다채로운 프로그램이 마련된다. 방문객들은 알록만의 독보적인 멀티기능 디바이스 기술력과 프리미엄 스킨케어 솔루션을 한 자리에서 경험할 수 있다.

사진=알록(Aalok)

현장에서는 다양한 알록의 제품을 만날 수 있다. 독자적 멀티기능을 탑재한 올인원 디바이스 ‘울트라체인지 포커스’는 물론 찝어서 관리하는 고주파 디바이스 ‘울트라올라’, 통증완화 근적외선 회복 솔루션을 제공하는 ‘알록 패치’까지 특별 할인된 가격에 판매한다.

이외에도 행사에는 국내 대표 메가 인플루언서, 뷰티 모델, 메이크업 아티스트, 방송인, 아나운서들이 참여해 현장을 더욱 빛낼 예정이다.

알록 관계자는 “이번 현대백화점 팝업 행사는 고객들에게 알록의 혁신적인 기술과 브랜드 철학을 보다 가까이 전달할 수 있는 장이 될 것”이라며, “앞으로도 오프라인과 온라인을 넘나드는 다양한 접점을 통해 고객과 소통할 계획”이라고 전했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]