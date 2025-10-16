“한복은 K-컬처 대표 자산”…21~26일 ‘2025 한복문화주간’

2025 한복문화주간 행사 포스터

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 오는 21일부터 26일까지 2025 한복문화주간으로 지정한다고 16일 밝혔다.

올해로 8회를 맞이한 한복문화주간은 매년 10월 21일 한복의 날을 중심으로 열리는 행사다. 올해는 ‘현대 한복판(Modern Hanbokpan, the Center of K-Culture)’을 주제로 한복의 전통미와 현대적 감각이 만나 새롭게 확장되는 오늘날 한복문화를 조명한다.

한복의 날인 21일에는 의정부지 역사유적광장에서 한복 분야 유공자 시상식과 한복 패션쇼, 축하 공연 등 기념행사를 개최한다. 일상유희를 주제로 열리는 한복 패션쇼에서는 오랜 세월 우리 민족의 흥·재·색·미를 품고 발전해 왔으며 오늘날 K-컬처로 전성기를 맞이한 전통문화를 한복에 담아 표현한다.

전통을 지켜온 선배들과 동시대적 감각으로 한복을 재해석한 후배들이 팀을 이뤄 패션쇼를 구성한다. 모델 스테파니 미초바, 피겨스케이팅 선수 차준환을 포함한 모델 36명이 무대에 올라 각기 다른 한복의 미를 선보인다. 2021년 Mnet 스트리트 우먼 파이터에서 우승한 댄스팀 홀리뱅이 한복을 입고 전통의 이미지와 현대적 감각을 아우른 공연을 펼친다.

한복 분야 유공자 시상식에선 40년간 한국 복식사 연구와 교육에 헌신한 이은주 국립경국대 명예교수가 한복문화공로상을, 3대째 서울 광장시장에서 매장을 운영하며 한복을 계승하고 발전시킨 이향 디자이너가 올해의 한복인상을 받는다. 한복근무복 최대 도입기관상은 국립아시아문화전당에 수여된다.

전국 360여 거점에서는 한복 패션쇼·체험 행사·토론회 등 다양한 한복문화 행사를 개최한다. 20일과 21일 국회의원회관 3층 로비에서 찾아가는 한복상점 홍보관을 운영한다. 국회라는 공간의 특수성을 고려해 판매보다는 홍보와 체험 중심으로 진행하며 10개 한복 브랜드가 참여해 100여 종의 전통·생활한복과 한복 근무복을 선보인다.

넷플릭스 케이팝 데몬 헌터스와 K-팝 가수들을 연상하는 현대적인 한복을 전시해 한복의 새로운 매력을 전할 예정이다. 갓, 노리개 등 전통 소품 전시와 체험 공간도 마련해 국회를 찾은 방문객에게 다채로운 즐길 거리를 제공한다. 또한 입법부인 국회에서 열리는 특성을 살려 한복문화산업 진흥법 제정 서명운동을 병행한다. 한복문화를 확산하기 위한 법적, 제도적 논의 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다.

이밖에 한복 착용자를 대상으로 롯데월드 50% 할인, 서울 스카이 35% 할인 등 민간 문화시설의 입장 할인을 비롯해 국립현대미술관 무료입장, 국립국악원 토요명품공연 50% 할인 등 국립 문화예술기관의 혜택을 통해 일상에서 한복을 입고 문화 활동을 즐길 수 있는 계기를 제공한다.

최휘영 장관은 “우리 민족의 정체성과 지혜를 담고 있는 한복은 현대인의 일상에서 함께하는 생활문화이자 세계가 주목하는 K-컬처의 대표 자산”이라며 “이번 한복문화주간을 통해 국민이 한복의 새로운 가치를 발견하고, 세계인이 한복 문화의 깊이를 함께 느낄 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]