‘아이온2’, 서버·캐릭터 이름 선점 이벤트 진행

아이온2 이벤트 이미지. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트의 신작 MMORPG ‘아이온2’가 서버 및 캐릭터 이름 선점 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이용자는 이날부터 오는 20일 자정까지 아이온2의 종족과 서버를 선택하고, 캐릭터 이름을 선점하는 이벤트에 참여할 수 있다.

엔씨는 총 20개의 서버를 초기 오픈한다. 각 서버명은 시엘, 이스라펠 등 원작 아이온에 등장하는 천족과 마족의 주신 및 아이온2 주요 NPC 이름에서 영감을 받았다. 천족과 마족은 각각 10개의 서버로 구성되며, 이벤트 기간 중 조기 마감될 수 있다.

캐릭터 이름은 한글, 영어, 숫자를 조합해 최소 1자부터 최대 12자까지 입력이 가능하다. 캐릭터 이름은 같은 서버에서 중복이 불가능하며, 서버가 다를 경우 중복 생성이 가능하다. PLAYNC 계정당 1개의 캐릭터 이름만 선점할 수 있다.

정식 출시 전 사전예약 이벤트도 진행 중이다. 아이온2는 사전예약을 신청한 모든 이용자에게 펫(자이프/파피스) 상자, 실버버튼: 펫 상자(펑기/크레스틀리치/코누티 일꾼), 10만 키나 상자를 선물한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

