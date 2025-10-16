대만 국가행사 무대, 츠바킬·이다혜·왕채화가 3만 관객과 함께 스타디움 흔든다.

아시아를 대표하는 퍼포먼스 팀들이 한자리에 모인다. 아스펙트이엔티 소속 댄스팀 ‘츠바킬(Tsubakill)’의 메가크루가 오는 18일 토요일 오후 5시(대만 현지 시간), 대만 윈린현 종합경기장에서 열리는 ‘대만 전국운동회 개막 공연’ 무대에 공식 초청돼 초대형 합동 퍼포먼스를 선보인다.

대만 전국운동회는 대만 정부가 주관하는 국가 최대 규모의 종합 스포츠 축제로, 전국 각 지방 대표 선수단이 참가해 체육 경쟁과 문화 교류를 동시에 펼치는 행사다. 특히 개막 공연은 대만 대통령이 직접 참석하는 공식 국가행사로, 전국 생중계와 함께 약 3만 명의 관객이 집결하는 대형 스타디움 공연으로 알려져 있다. 이번 개막 공연은 윈린현 정부 주최, Giant Show Co., Ltd. 총연출로 진행되며, 약 2시간 동안 라이브 공연·뮤지컬·퍼레이드가 결합된 복합 퍼포먼스 형식으로 꾸며진다.

무대에는 일본 대표 크루 츠바킬 메가크루(22명)를 비롯해, 대만의 국민 가수 왕채화(Wang Caihua), 그리고 현지에서 큰 인기를 끌고 있는 한국 치어리더 이다혜가 함께 올라 한-일-대만 아티스트의 합동 무대를 선보일 예정이다.

츠바킬은 2023년 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터 2’에 출연하며 아시아 전역은 물론 이미 대만에서 두터운 현지 팬덤을 확보하고 있다.

이번 무대에 대해 현장 관계자는 “한국·일본·대만 아티스트들이 동시에 오르는 건 대만 전국운동회 개막식 역사상 전례 없는 일”이라며 “스타디움을 가득 메운 3만 명의 관객 앞에서 펼쳐질 퍼포먼스는, 단순한 공연을 넘어 아시아 무대의 새로운 시작을 알리는 상징적인 장면이 될 것”이라고 전했다.

아스펙트이엔티 장용혁 대표는 “이번 대만 전국운동회 개막 공연은 아스펙트이엔티가 대만 현지 무대에서 직접 주도적으로 참여하는 첫 번째 공식 프로젝트”라며, “츠바킬 메가크루의 무대를 통해 아스펙트이엔티가 보유한 퍼포먼스 IP를 글로벌 현장에서 실현하고, 아시아 댄스 공연 생태계의 새로운 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.

이어 “아스펙트이엔티는 앞으로도 아티스트 매니지먼트를 넘어, 콘텐츠 중심의 공연 제작사로서 현지 파트너들과 긴밀히 협력해 아시아 전역으로 활동 영역을 확장할 것”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

