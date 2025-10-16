정용화, 결혼설에 유쾌한 일침…“스케줄에 결혼은 없더라”

씨엔블루(CNBLUE) 멤버 정용화. 사진 = 정용화 SNS 계정

씨엔블루(CNBLUE) 멤버 정용화가 최근 불거진 결혼설 루머에 대해 재치 있게 해명했다.

정용화는 15일 자신의 SNS에서 진행한 라이브 방송을 통해, 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 결혼설에 대해 언급했다.

그는 “이쯤 되면 내년 계획이 거의 다 차있다. 스케줄에 결혼은 없던데. 결혼이라는 일정은 안 올라와 있다”고 말하며 유쾌하게 루머를 일축했다.

이어 “DM으로 그만 물어봐 달라. 대답하는 것도 이상해서 그냥 가만히 있었다”고 덧붙이며, 계속해서 쏟아지는 문의에 선을 그었다.

앞서 일부 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 정용화가 내년에 결혼한다는 루머가 퍼지며 관심을 모은 바 있다.

한편, 정용화는 오는 21일 첫 방송 되는 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 프로그램 ‘스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)’에 출연할 예정이다.

