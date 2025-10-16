[단독] 씨티은행, 전산장애 발생…일부 업무 중단

16일 한국씨티은행에서 전산 장애가 발생해 고객들이 불편을 겪고 있다.

이날 씨티은행은 공식홈페이지에 씨티은행 전산 장애에 대한 공지사항을 게재했다.

씨티은행은 “고객 여러분의 이용에 불편을 드려 양해의 말씀을 드린다”며 “현재 전산 장애로 인해 당행 일부 영업점 방문 거래 및 일부 온라인거래가 불가할 수 있다”고 말했다.

그러면서 “조속히 복구되도록 최선을 다하겠다”고 설명했다.

이날 오전부터 씨티은행의 전산 시스템에 장애가 발생해 일부 업무에 차질이 빚어지고 있는 것으로 알려졌다.

한편 씨티은행은 지난 2016년 10월 7일 전산 장애로 약 9시간 동안 이체 업무 등이 제대로 실행되지 않았던 바 있다. 2015년 12월 13일에도 약 2시간 20분간 전산 장애가 발생해 업무가 중단된 바 있다.

유은정 기자 viayou@sportsworldi.com

