이현이, 축구 경기 중 코뼈 골절…“잘 회복 중”

모델 겸 방송인 이현이가 축구 경기 중 코뼈 골절 부상을 당한 사실을 알렸다.

이현이는 16일 자신의 SNS를 통해 “축구 경기 중 의욕이 앞서 코뼈가 골절됐다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 “그래서 잠시 축구를 쉬면서 그동안 못했던 일들을 이것저것 하고 있다”며 “다행히 지금은 잘 회복해서 예전 코로 돌아왔다. 걱정해 주신 분들 감사하다”고 전했다.

함께 공개된 사진에는 병원에 입원해 치료 중인 이현이의 모습이 담겼으며, 코에 거즈를 붙이고 있는 모습과 골절 부위를 찍은 엑스레이 사진도 포함됐다.

또 다른 사진에서는 스프레이를 들고 있는 모습과 함께 “진짜 이거 없었으면 죽었다. 코로 숨을 못 쉬어서 며칠 동안 이 스프레이로 입을 계속 축여줘야 했다”는 설명을 덧붙이며 당시 상황의 고통을 전하기도 했다.

한편 이현이는 SBS 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’에서 FC 구척장신 팀 소속으로 활약 중이다.

