배틀그라운드, ‘도리언’ 출시와 함께 10월 업데이트 진행

배틀그라운드 도리언 출시. 크래프톤 제공

크래프톤은 ‘펍지: 배틀그라운드’가 신규 컨텐더 캐릭터 출시와 함께 다양한 건 플레이 개선, 할로윈 한정 협업 모드를 포함한 10월 업데이트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 업데이트의 가장 큰 특징은 신규 컨텐더 캐릭터 도리언(Dorian) 출시다. 지난 4월 처음 선보인 컨텐더 시스템은 외형, 이모트, 킬 이펙트, 낙하 트레일 이펙트, 킬 배지 등 다채로운 컴포넌트가 결합된 유료 성장형 아이템으로, 단순 스킨이 아닌 새로운 캐릭터로서 플레이 경험을 확장하는 것이 특징이다.

새롭게 참전하는 도리언은 완벽한 음악에 집착하는 헤비메탈 밴드 기타리스트로, 비명소리에서 희열을 느끼는 그의 잔인한 예술성이 배틀그라운드 무대와 맞닿아 있다. 그는 자신의 음악을 완성할 수 있는 무대로 배틀그라운드를 선택했고, 이제 전장에서 강렬한 존재감을 드러낼 예정이다. 이용자는 제작소에서 도리언을 만나볼 수 있으며, 업그레이드를 통해 새로운 기능과 연출을 경험할 수 있다.

건 플레이 및 시스템 업데이트도 진행된다. SMG 비조준 사격 정확도 하향, MP5K 피해량 감소, 판처파우스트 밸런스 조정, 리콜 시스템 개편(블루칩 개수에 따른 등록 시간 차등·8x8 맵 리콜 비행기 등장 횟수 1회 감소), 미라마 지형 파괴 기능 추가, 탈 것 관련 조정 등 일반 매치 플레이 경험을 전반적으로 향상시키는 변화가 적용된다.

또한 다가오는 할로윈 시즌을 맞아 글로벌 인기 애니메이션 IP 스키비디 토일렛(Skibidi Toilet)과의 협업 모드가 PC·콘솔에서 순차 오픈된다. 이번 한정 아케이드 모드는 토일렛 보스가 등장하는 PvE 보스전으로, 4인 스쿼드 전용으로 즐길 수 있다. 플레이를 통해 획득 가능한 업그레이드 화학 캔을 통해 다음 매치에서 무기 업그레이드가 가능하며, 신규 이벤트 패스 이벤트 패스: 스키비디 토일렛도 함께 출시된다. 스키비디 토일렛 모드는 PC에서 오는 22일, 콘솔에서 30일 시작되며, 2주간 한정 제공된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]