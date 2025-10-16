2년 전 캄보디아서 숨진 BJ…의문사 사건 재조명

故변아영. 사진 = 故변아영 SNS 계정

캄보디아 내 한국인을 상대로 한 강력 범죄가 잇따르면서, 지난 2년 전 의문사한 유명 인플루언서 고(故) BJ 아영(본명 변아영)의 사건이 재조명되고 있다.

2023년 6월 6일, 캄보디아 수도 프놈펜 인근 칸달주의 한 공사 현장에서 한국인 여성의 시신이 웅덩이에 유기된 채 발견됐다. 이후 이 시신이 BJ 아영으로 밝혀지며 충격을 안겼다.

현지 경찰은 당시 시신 유기 등의 혐의로 병원을 운영하는 30대 중국인 부부를 체포했다. 이들은 아영이 자신들이 운영하는 병원에서 항체 주사를 맞고 치료를 받던 중 갑작스럽게 발작을 일으켜 사망했다고 주장했다. 당황한 나머지 시신을 유기했다고 진술한 것으로 알려졌다.

그러나 일각에서는 아영의 시신이 심하게 부어있고 폭행 흔적이 발견됐다는 이야기가 나오면서 의문이 제기됐다. 이에 현지 경찰은 해당 병원이 정식으로 보건당국 허가를 받았는지, 진료 중 과실 여부가 없는지 등을 수사했다.

이 사건은 SBS ‘그것이 알고 싶다’를 통해서도 알려졌다. 당시 현지 관계자는 ‘그알’과의 인터뷰에서 “사인은 질식으로 보인다. 시신에서 고문 등 외상은 확인할 수 없다. 마약 검사는 음성이었다. 당시 피해자는 속옷 상의를 입지 않았다. 속옷 하의도 거꾸로 입었다. 그래서 성폭행을 의심했다”고 이야기했다.

시체 유기 등의 혐의로 체포된 중국계 부부 중 남편은 ‘그알’ 제작진에게 “주사를 놔 달라고 했는데 저는 놔주지 않았다. 그 전부터 이미 몸에 주사 자국이 있었다. 주사를 놔주지 않으니 그냥 잠들었다. 나중에 보니 거품을 물고 의식이 없어서 구급약을 먹이고 산소를 공급했지만 사망했다”고 억울함을 호소했다.

한편, 아영은 캄보디아로 출국하기 전, BJ 활동을 마무리하며 “BJ 청산했다. 당분간 일반인으로 살려고 한다. 일반인 아영이의 새 삶, 열심히 살겠다”고 밝힌 바 있다.

