조여정→덱스 공포물 ‘타로’ 역주행, 넷플릭스 4일 연속 1위

공포 미스터리 옴니버스 ‘타로’가 넷플릭스를 통해 재공개 된 이후 4일 연속 1위를 기록하며 무서운 흥행 역주행 돌풍을 이어가고 있다.

미스터리 시리즈 ‘타로’(기획 STUDIO X+U / 제작 STUDIO X+U·영화사 우상·스튜디오 창창 / 연출최병길 / 극본 경민선)는 한순간의 선택으로 뒤틀린 타로카드의 저주에 갇혀버린 사람들의 잔혹한 운명과 미스터리를 그린 옴니버스 작품이다.

지난해 CGV 단독개봉을 통해 상영됐던 '타로'는 개봉 전부터 27개국에 해외 선판매되는 등 놀라운 성과를 기록했으며, 프랑스 칸 국제시리즈 페스티벌 단편 경쟁 부문에 국내 최초이로 유일하게 초청돼 K-콘텐츠의 글로벌 위상을 입증한 바 있다.

누구나 경험할 수 있는 일상적인 소재를 바탕으로 기발한 상상력이 가미된 독특한 스토리, 그리고 파격적인 캐릭터까지 밀도 있는 현실 미스터리 공포 스토리를 통해 다시 한번 역주행이라는 신화를 쓰며 대중들의 심장을 쫄깃하게 만들며 대중의 사랑을 받고 있다.

‘타로’는 총 7개의 에피소드로 구성된 옴니버스 시리즈로, 현재 넷플릭스에서 인기를 끌고 있는 극장판은 배우 조여정 주연의 ‘산타의 방문’, 덱스(김진영)의 ‘버려주세요’, 고규필의 ‘고잉홈’ 등 3개 에피소드를 재구성한 버전이다.

이외에도 개성 강한 연기로 존재감을 빛낸 배우 이문식을 비롯해 섬세한 감정 연기의 이주빈, 묵직한 카리스마의 조현재가 특별출연을, 그리고 이슈 메이커로 떠오른 ‘솔로지옥4’ 메기 출신 박해린까지 화려한 라인업이 작품의 완성도를 한층 끌어올렸다.

극장판이 4일 연속 1위를 기록하며 폭발적인 반응을 얻자 아직 공개되지 않은 나머지 4개 에피소드 또한 궁금증이 높아지고 있다.

