‘올림픽 첫 관문 통과’ 빙속 이나현, 대표 선발전 500m 2차도 1위

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 첫 관문을 통과했다.

이나현(한국체대)은 지난 15일 서울 노원구 태릉국제스케이트장에서 열린 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 여자 500m 2차 레이스에서 38초52를 작성해 1위에 올랐다. 지난 13일 벌어진 여자 500m 1차 레이스에서 1위를 차지하며 기록한 38초72보다 더 빨랐다.

국가대표를 뽑는다. 이번 대회는 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 시리즈 파견선수 선발전을 겸해 열렸다. 대한빙상경기연맹은 남녀 500m의 경우 두 차례 레이스를 치러 개인 최고기록 순으로 순위를 매겨 2025~2026시즌 월드컵 출전권을 준다. 여자 500m 1, 2차 레이스 모두 1위에 오른 이나현은 월드컵 출전권을 확보, 월드컵 1~4차 대회에 출전해 올림픽 출전권 획득에 도전한다.

한국 여자 단거리 간판 김민선(의정부시청)은 여자 500m 2차 레이스에서 39초08로 2위에 자리했다. 1, 2차 레이스를 통틀어도 2위 기록이다. 김민선은 지난 시즌 종목별 세계선수권대회 여자 500m 동메달 획득으로 이미 대표로 우선 선발된 바 있다.

여자 단거리 유망주 정희단(선사고)은 2차 레이스에서 기록한 39초09가 전체 3위에 해당해 태극마크를 다는데 성공했다. 남자 500m 2차 레이스에서는 김준호(강원도청)가 35초296을 작성해 우승했다. 2위는 35초44를 기록한 조상혁(의정부시청)이었다.

1차 레이스에서 35초24를 기록해 1위를 차지했던 구경민(경기일반)은 35초50으로 3위에 자리했다. 1, 2차 레이스 중 개인 최고기록 순위에서 구경민이 1위에 올라 태극마크를 달았고, 김준호가 2차 레이스 기록으로 2위가 돼 국가대표 자격을 얻었다. 1차 레이스에서 35초35로 3위에 오른 정재웅(서울일반)도 대표팀에 승선했고, 조상혁이 2차 레이스 기록으로 대표팀 막차를 탔다.

2018 평창 동계올림픽, 2022 베이징 동계올림픽 남자 500m에서 2회 연속 은메달을 획득했던 차민규(동두천시청)는 대표팀 승선이 불발됐다. 올림픽 3회 연속 메달 도전도 좌절됐다. 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅은 남녀 500m와 1000m, 1500m, 매스트타트, 팀 추월, 여자 3000m와 5000m, 남자 5000m와 1만m 등 총 14개 세부 종목이 열린다. 올림픽 종목별 출전권은 월드컵 1~4차 성적을 종합한 순위에 따라 배분된다.

연맹은 16일 경기력향상위원회를 열어 남녀 매스스타트 국가대표 각 2명과 팀 추월 국가대표 각 3명 등 국가대표 명단을 확정할 예정이다.

