‘캡틴의 품격’ 평가전 마무리한 손흥민 “평생 기억할 순간…모두 사랑합니다”…LAFC 복귀, 19일 MLS 원정 준비

“감사드립니다.”
한국 축구대표팀의 주장 손흥민(LAFC)이 10월 A매치 2연전을 마치고 감사함을 전했다. 그는 SNS를 통해 “138경기, 평생 기억에 남을 순간들을 함께한 선수들, 스태프분들, 그리고 축구 팬분들께 진심으로 감사드린다”며 고개를 숙였다.
손흥민은 “어릴 적 꿈을 현실로 만들 수 있게 해주셔서 정말 자랑스럽고 행복하다. 앞으로도 하루하루 발전하며 다가오는 월드컵 준비도 잘 해보겠다. 10월 한 달도 행복하게 만들어 주셔서 감사드리며, 모두 사랑합니다”라고 평가전을 돌아봤다.
손흥민은 지난 10일 브라질(0-5 패)과의 평가전에 선발로 나서면서 A매치 137경기 출전을 기록했다. 한국 A매치 역대 최다 출전 기록을 경신했다. 2010년 12월 시리아와의 평가전에서 데뷔한 그는 이날 전까지 A매치 136경기를 소화했다. 차범근 전 감독, 홍명보 대표팀 감독과 최다 출전 공동 1위였다. 브라질전에 출전하면서 이 부문 단독 1위에 올랐고, 14일 파라과이전 출전으로 138번째 A매치 경기를 마쳤다.
파라과이전에선 특별한 행사도 열렸다. 경기에 앞서 손흥민의 대기록을 달성하기 위해 ‘레전드 올드 앤드 뉴 - 프롬 차, 투 손(Legend Old & New - From Cha, To. Son)’ 행사가 열렸다. 한국 축구의 전설 차 감독이 직접 경기장을 찾아 손흥민에게 ‘137’이 새겨진 기념 유니폼을 전달했다.
경기 종료 후 손흥민은 “항상 어릴 때부터 많은 얘기를 듣고 우러러봤던 분이신데, 경기장에서 좋은 순간을 공유할 수 있다는 것 자체가 엄청나게 큰 영광”이라며 “또 한국 축구계의 영웅으로서 한 곳에서 축하를 받을 수 있어 너무나도 기쁘게 생각한다. 먼 길 와주셔서 진심으로 감사드린다는 말씀을 드리고 싶다”고 웃었다.
미국으로 발걸음을 옮긴다. 손흥민은 미국 메이저리그 사커(MLS) LAFC에 복귀한다. 올여름 이적한 그는 9경기 동안 8골(3도움)을 기록하는 등 불을 뿜고 있다. 오는 19일 오전 10시 미국 콜로라도주 덴버의 딕스 스포팅 굿즈 파크에서 열릴 콜로라도 라피즈와의 MLS 정규리그 원정 경기를 준비한다.
