전북현대 ‘오피셜 스토어’ 17일 신규 오픈

사진=전북현대모터스FC 제공

전북현대모터스FC가 팬을 위한 공간을 재창출한다.

전북현대가 오는 17일 구단 공식 오프라인 쇼핑몰 ‘오피셜 스토어’를 신규 확장해 정식 오픈한다고 밝혔다.

이번 ‘오피셜 스토어’ 확장 오픈은 팬들이 오랜 시간 기다려 온 프로젝트로 팬들의 니즈를 충족하기 위해 지난해부터 준비해 마침내 완성됐다.

‘오피셜 스토어’는 전주월드컵경기장 동측 1층 유휴 공간의 일부를 되살려 면적 234㎡ 규모로 새롭게 탄생했다.

신규 ‘오피셜 스토어’는 MD 상품 판매와 특별 기획 상품 전시 등으로 구성해 팬들을 맞이할 예정이며 현재 조성 중인 ‘클럽 뮤지엄’이 완공되면 이곳과 연계하여 팬 중심의 친화 공간으로써 활용 폭을 넓혀갈 계획이다.

‘오피셜 스토어’는 팀 컬러인 녹색을 돋보이게 하는 화이트 톤 기반의 밝고 모던한 분위기를 전반적으로 연출하고 있으며 벽면에는 대형 사이니지를 설치해 브랜드 아이덴티티를 노출할 수 있도록 조성했다.

신규 오픈과 맞물려 선수용 윈드브레이커, 후드 티셔츠, 텀블러 맥주잔 등 20여 가지 신상품 출시를 준비했으며 오프라인 전용 MD도 판매 예정이다.

오픈을 기념해 17일 당일 5만 원 이상 구매 고객에게는 ‘리유저블백’을 증정할 계획이다.

스토어 운영 방식은 매주 수요일에서 일요일, 13시~19시까지 운영되며 월요일과 화요일은 정기 휴무이다.

홈 경기가 있는 주말과 공휴일은 운영 시간에 변동성이 있어 ‘오피셜 스토어’ 운영사인 SIL 초록이네 소셜 미디어 채널을 통해 안내할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]