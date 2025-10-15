프로축구 울산, 광주 상대로 강등권 탈출 정조준

사진=울산 HD 제공

프로축구 울산 HD가 광주FC와 정규리그 최종전에서 강등권 탈출을 노린다.

울산은 18일 오후 2시 문수축구경기장에서 7위 광주와 하나은행 K리그1 2025 33라운드를 치른다.

울산은 15일 현재 9승10무13패(승점 37점)로 10위에 자리하고 있다. 지난 5일 김천 상무 원정에서 0-3으로 패하며 2015년 이후 10년 만에 파이널B로 떨어지게 됐다. 최근 리그 7경기 무승(3무4패) 늪에 빠져 있다.

내외부적으로 흔들린다. 울산은 지난 9일 신태용 감독과 동행의 마침표를 찍었다. 노상래 유소년 디렉터가 임시 감독을 맡는다.

노 감독은 전남 드래곤즈 레전드다. 전남에서 2015년부터 2017년까지 감독직을 수행했다. 2016년 돌풍을 일으키며 파이널A 진출과 5위로 시즌을 마쳤다. 감독으로 K리그 통산 109경기 31승34무44패를 거뒀다.

노 감독은 전남 감독과 코치 시절 오르샤를 포함해 스테보, 자일 등 외국인 선수들과 궁합이 좋았다. 따라서 현재 울산에서 부상과 부진으로 잠시 부침을 겪고 있는 외국인 5인방(말컹·에릭·보야니치·루빅손·라카바·트로야크)의 동기부여를 이끌어내며 얼마나 시너지를 낼지 관심사다. 노 감독은 2019시즌 부산 아이파크 공격 코치로 K리그1 승격을 이끌기도 했다.

울산은 광주전 이후 오는 21일 산프레체 히로시마(일본)와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 3차전 홈경기를 앞두고 있다. 광주전에서 분위기 반전이 절실한 이유다.

울산은 광주와 역대 전적에서 18승7무5패로 압도하고 있다. 최근 10경기에서 5승4무1패로 앞선다. 이번 시즌 두 차례 맞대결에서 1승1무다.

