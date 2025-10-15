김병관 전 의원, 9년 만 웹젠 경영 복귀

김병관 전 의원. 뉴시스

웹젠의 창업주 김병관 전 국회의원이 이사회로 복귀한다.

15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 웹젠은 오는 12월12일 경기 성남시 분당판교청소년수련관에서 임시 주주총회를 열고 사내이사 김병관 신규 선임의 건 등 안건 2건을 처리할 예정이다.

김 전 의원은 웹젠 지분 27.89%를 보유한 최대주주다. 과거 NHN게임즈 대표를 지냈으며, 이후 웹젠 이사회 의장으로 재직했다.

2016년 20대 총선에서 경기 성남시 분당구 갑 지역에 더불어민주당 후보로 출마해 당선되면서 임기 동안 민주당 전국청년위원장 겸 청년최고위원, 국회의장비서실장 등을 지냈다. 2020년 치러진 21대 총선과 2022년 보궐선거에서는 낙마했고, 최근 웹젠 경영 고문으로 복귀한 것으로 알려졌다.

김 전 의원의 이사회 복귀는 신규 지식재산(IP) 발굴과 글로벌 시장 재도약 전략을 주도하기 위한 행보로 보인다. 최근 뮤: 포켓 나이츠, R2 오리진 등 신작을 잇달아 출시한 웹젠은 하반기 드래곤소드 출시에 주력하면서 실적 반등을 노리고 있다.

