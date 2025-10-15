[단독] ‘개콘’ 올스타즈 특집…‘삐꾸’ 이종훈·‘미아’ 윤승현·‘상남자’ 박형민 돌아온다

‘개그콘서트’에 개그맨 이종훈·윤승현·박형민이 레전드 캐릭터로 돌아온다.

15일 스포츠월드 취재에 따르면 이날 오후 진행되는 KBS2 ‘개그콘서트’는 유튜브 100만 구독자를 기념한 올스타즈 특집으로 진행된다. ‘삐꾸’ 이종훈, ‘미아’ 윤승현, ‘상남자’ 박형민 등 이전에 ‘개그콘서트’에서 화제를 모았던 캐릭터들이 다시금 등장해 관객을 만날 예정이다.

‘삐꾸’ 이종훈은 ‘오스트랄로 삐꾸스’ 코너에서 현대 시대에 다시 깨어난 원시시대 사람 오스트랄로삐꾸스 캐릭터로 인기를 끌었다. 또한 윤승현은 인기 코너 ‘심곡파출소’에서 5살 미아 캐릭터로 활약한 바 있다. 최근에 결혼식을 올린 윤승현은 많은 축하를 받은 뒤 금의환향하게 됐다. 또한 박형민은 ‘숏폼플레이’ 코너에서 상남자 캐릭터로 시청자에게 큰 웃음을 안긴 바 있다.

‘개그콘서트’ 공식 유튜브 채널은 지난달 27일 구독자 100만 명을 돌파했다. 이는 2023년 11월 방송 재개 후 불과 2년도 안 돼 달성한 기록으로, 단일 프로그램 유튜브 채널로서는 최단기간 100만 구독자를 확보하며 ‘골드 버튼’을 받게 됐다.



이날 녹화에는 뿐만 아니라 개그우먼 이국주, 그룹 투어스도 이날 ‘개그콘서트 100만 구독자 특집 - 올스타즈’ 녹화에 참석해 관객에게 웃음을 안길 예정이다. 녹화분에 대한 방송일은 오는 19일 밤 10시 45분이다.

