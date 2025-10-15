모티바코리아, 유방암 예방의 달 맞아, 핑크리본 프로암 페스타 개최

모티바코리아는 유방암 예방의 달을 맞아 여성의 건강한 아름다움을 응원하는 ‘2025 모티바코리아 핑크리본 프로암 페스타’를 경기도 광주 이스트밸리CC에서 성황리에 개최했다고 밝혔다.

4억원 규모로 진행된 이번 행사는 여성 아마추어 골퍼가 참여할 수 있는 국내 최대 규모의 여성 프로암 골프 이벤트로 유방암 예방과 조기 검진의 중요성을 널리 알리고 건강한 삶의 가치를 전하기 위해 기획됐다. 모티바코리아 임신영 대표는 개회사를 통해 “모티바코리아는 여성의 건강과 삶의 가치를 최우선으로 생각한다”며 “이번 행사가 유방암 예방의 중요성을 되새기고, 건강한 아름다움에 대한 인식을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 밝혔다.

행사는 홍재경 아나운서와 방송인 권혁수의 사회로 진행됐으며, KLPGA·KPGA 소속 프로선수 50명을 포함해 총 200여 명이 참가했다. 특히 모티바 프로단을 비롯해 김민주, 최민욱, 공태현, 손새은, 한진선, 이세희 프로의 출전으로 현장 분위기는 더욱 뜨거웠다. 다양한 협찬사와 함께 한 프로그램도 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

엘멧이 후원한 ‘에르메스 숄더 벌킨백’은 홀인원 경품으로 제공돼 주목을 받았으며, 인크레더블버즈 누트라코스가 후원한 ‘액티브 롱기스트 이벤트’에서는 최장타를 기록한 참가자에게 100만원 상당의 제품 세트가 증정됐다.

또한, 모티바의 차세대 가슴 수술법 ‘프리저베(Preservé™)’ 체험존과 핑크리본 기부 챌린지존이 운영돼 참가자들이 자연스럽게 유방암 예방 캠페인에 동참할 수 있도록 구성됐다. 굽네치킨, 세티나인, 쇼골프, 인크레더블버즈, 페어라이어, 미니쉬, 카페보스 등 다수 브랜드의 협찬도 더해져 풍성한 현장이 연출됐다. 참가자들은 골프 대회를 넘어 유방암 예방의 중요성을 되새기고, 건강한 라이프스타일의 가치를 체감하는 의미 있는 시간을 보냈다.

이번 행사에서는 모티바코리아의 핑크리본 기부 캠페인과 이번 대회를 주관한 카이브 대표이자 모티바 프로단 김가형 프로의 500만원 후원금이 더해져 총 2,000만원의 기부금이 조성됐다. 해당 기금은 사단법인 여성의건강한아름다움을 통해 유방암 환우 지원 및 예방 활동에 사용될 예정이다.

모티바코리아 관계자는 “이번 프로암 페스타는 단순한 스포츠 행사를 넘어, 여성의 건강에 대한 사회적 인식을 높이는 계기가 되었다”며 “앞으로도 모티바코리아는 건강과 아름다움을 아우르는 브랜드로서 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 것”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

