DKZ표 음악 만찬, 귀로 즐긴다

그룹 DKZ(디케이지)가 귀로 즐기는 '음악 만찬'을 연다.

DKZ(세현·민규·재찬·종형·기석)는 오늘(15일) 0시 공식 SNS를 통해 미니 3집 'TASTY'의 트랙리스트를 게재했다.

트랙리스트에 따르면, 오는 31일 오후 6시 공개되는 'TASTY'에는 타이틀곡 'Replay My Anthem'을 포함해 'Appetite', 'Love Game', 'Best Friends', 'Kick Down', 'Eyes On You' 등 총 6곡이 담긴다. DKZ는 트랙마다 다양한 장르와 감정선을 녹여내 6가지 음악의 맛을 선사한다.

타이틀곡 'Replay My Anthem'은 헤어진 연인을 잊지 못해 기억 속에서라도 사랑을 재생하고 싶은 마음을 노랫말에 담은 곡이다. DKZ는 한층 성숙해진 보컬로 곡의 매력을 전한다.

'TASTY'는 DKZ가 전작인 미니 2집 'REBOOT' 발매 이후 약 1년 6개월 만에 내놓는 새 앨범이다. DKZ는 기존의 귀엽고 친근한 이미지에서 벗어나 음악과 퍼포먼스 모든 부분에서 과감한 변신을 시도했다. DKZ는 팬들의 눈과 귀를 모두 사로잡을 맛있는 음악들로 국내외 성장세를 이어간다는 각오다.

