이재욱·최성은, 17년 혐관 로맨스 온다… ‘마지막 썸머’ 매력 포인트는

‘마지막 썸머’가 따스한 온기와 생동감 넘치는 영상미를 머금고 안방극장을 찾아간다.

오는 11월 1일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘마지막 썸머’(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마로, 가슴 설레는 로맨스와 다채로운 캐릭터 플레이를 예고한 바 있다. 이에 방송 전부터 주목 받고 있는 ‘마지막 썸머’의 매력 포인트를 미리 짚어봤다.

‘마지막 썸머’의 핵심은 백도하(이재욱 분)와 송하경(최성은 분)의 촘촘한 서사다. 매년 여름방학 기간 중 21일 동안만 한국에 머무는 '여름 손님' 도하와 그에게 마음을 표현하지 못한 채 시간을 흘려보낸 하경은 17년 지기 소꿉친구로 성장한다. 어린 시절부터 두 사람은 티격태격 앙숙 관계를 이어가면서도, 그 속에 숨겨왔던 풋풋한 첫사랑의 감정을 드러낸다. 그러나 2년 전 일어난 일로 인해 이들의 관계는 돌이킬 수 없는 변화를 맞게 된다.

여기에 도하의 쌍둥이 형제인 백도영(이재욱 분/1인 2역)의 존재는 서사에 깊이를 더할 전망이다. 어린 시절 부모의 이혼으로 형 도영은 한국에, 동생 도하는 미국에 살게 된 두 사람은 여름방학 동안만 함께 시간을 보낸다. 하경이 성인이 된 후 쌍둥이 형제 사이에 벌어졌던 과거의 일을 알게 되면서 분노의 감정이 요동치기 시작한다. 도하와 도영, 하경 세 사람의 관계에 얽힌 숨겨진 진실과 첫사랑의 퍼즐 조각이 어떻게 맞춰질지 궁금증을 자극한다.

‘마지막 썸머’는 이재욱, 최성은을 필두로 김건우(서수혁 역), 권아름(윤소희 역), 안동구(오승택 역), 정보민(이슬 역) 등 믿고 보는 배우들의 만남으로 기대를 모은다. 17년 지기 소꿉친구 앞에 나타난 수혁, 승택과 슬의 현실 연인 케미는 물론 도하의 미국 여사친 소희의 등장까지 다채로운 볼거리를 선사한다는데. 특히 도하와 그의 마음을 흔들어놓는 수혁과 하경의 삼각관계는 극의 재미 포인트가 될 예정.

또한, 하경이 살고 있는 동네 ‘파탄면’의 개성 넘치는 인물들로 열연할 최병모(백기호 역), 정희태(송지철 역), 전수지(김애정 역), 안창환(전남진 역), 강승현(전예은 역), 채단비(김다예 역) 등 개성 넘치는 배우들의 열연은 드라마에 따뜻한 활력을 더하며 극을 풍성하게 만들 전망이다.

가을의 문턱에서 시청자들을 찾아가는 ‘마지막 썸머’는 제목처럼 청량하고 싱그러운 여름의 풍경을 고스란히 담아낸다. 극의 주요 배경이 되는 '땅콩집'과 DMZ 인근의 '파탄면'은 아름다운 영상미로 시청자들에게 힐링을 안긴다고 해 첫 방송을 향한 기대감을 더욱 끌어올린다.

여름을 싫어하는 여자(하경)와 매일 여름을 기다려온 남자(도하)의 로맨스는 계절이 주는 서정적인 감성과 맞물려 더욱 깊은 몰입감을 전해준다. ‘마지막 썸머’는 청춘들의 솔직한 마음과 숨겨왔던 진실을 마주하는 과정을 통해 올가을 안방극장에 첫사랑의 설렘과 아련함을 동시에 선사할 예정이다.

