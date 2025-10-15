“어색한데, 많이 익숙해졌어요”… 새 유니폼과 각오 다지는 이적생들, 우승 열쇠로 ‘우뚝’

임성진. 사진=KOVO 제공

모든 것이 새로운 지금, 이 부담감이 강력한 동기부여가 돼야 한다.

한국배구연맹(KOVO)은 15일 호텔리베라 청담에서 진에어 2025~2026 V리그 남자부 미디어데이를 열었다. 남자부 7개 구단의 감독 및 대표 선수들이 자리에 참석해 코앞으로 다가온 V리그 개막을 앞둔 소감과 우승을 향한 각오를 밝혔다.

연례 행사지만, 현장을 찾는 선수들의 마음가짐은 매번 다르다. 특히나 유니폼을 갈아입은 선수들은 더욱 그렇다. FA(자유계약) 이적, 보상선수 지명, 트레이드 등 각자의 사연을 품고 친정팀과 현 소속팀 사이 묘한 긴장감을 줄타기 한다.

‘핫스타’는 단연 KB손해보험의 노란 유니폼을 입게 된 임성진이다. 지난 시즌 FA 시장 최대어였던 그는 과감한 투자를 아끼지 않은 KB손해보험의 품에 안겼다. 공수 겸장으로 불리는 임성진의 합류와 함께 KB손해보험은 강력한 ‘우승 컨텐더’로 위상이 올라갔다.

부담감이 있을 임성진이지만, 마음을 다잡는다. 그는 “지난 시즌 팀 성적이 좋았다. 무조건 우승해야 한다. 내가 왔는데 성적이 안 좋아지면 안 된다. 개인 목표는 없다”고 목소리를 높였다. 이어 “부담이 있긴 하지만, 압박 받지 않으려고 노력 중”이라며 “내가 잘하는 플레이에 집중하고 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다. 긍정적인 생각만 하겠다”고 옅은 미소를 띠었다.

나경복, 모하메드 야쿱 등 본인 못지않은 굵직한 아웃사이드 히터들과의 경쟁도 뚫어야 한다. 임성진은 “다른 선수들이 뛰어도 팀만 승리한다면 즐길 것이다. 서로가 서로를 도와가면 좋은 결과가 있을 것”이라며 “팀을 위해 나는 리시브를 잘해야 한다. 최근 리그 추세가 서브가 강해지는 편이다. 리시브를 잘해야 출전 기회를 받을 수 있을 것”이라고 앞으로의 시즌을 전망했다.

현대캐피탈 신호진. 사진=KOVO 제공

또 다른 ‘국가대표 아포짓 스파이커’ 신호진도 새 출발을 앞뒀다. 지난 시즌 ‘트레블’에 빛나는 현대캐피탈에 합류했다. 비시즌 이뤄진 전광인과의 1대1 트레이드로 처음 소속팀을 바꿔 커리어의 설레는 새 장을 연다.

지난 비시즌 태극마크를 짊어지고 보낸 시간이 많아, 아직 팀과 손발이 완벽히 맞는 상황은 아니다. 정규시즌 개막에 맞춰 호흡을 더 맞춰가는 게 중요한 지금이다.

신호진은 “아직 몸 컨디션이 100%라고 하기는 그렇지만, 최대한 끌어올리고 있다. 팀에 녹아들기 위해 노력 중”이라고 근황을 전했다. 이어 “(새 유니폼이) 처음에는 많이 어색했는데, 지금은 그래도 많이 적응됐다. 팀이 국가대표 시즌을 끝내고 완전체가 되면서 주전들과 손발을 맞추는 시간이 늘었다. 요즘 들어 팀을 옮겼다는 사실이 더 실감난다”고 말했다.

누구보다 현대캐피탈 선수로서의 첫 걸음을 기다린다. 그는 “팀 선수들 개개인 실력이 너무 출중하다. 팀 컬러 자체의 수준도 높다. 훈련할 때도 긴장될 정도”라며 “자연스럽게 팀에 맞춰가면 자연스럽게 실력이 성장할 것 같다. 내 역할만 충실하면 좋은 결과가 있을 것”이라고 미소 지었다.

친정 팀과의 만남도 내심 기대가 되는 포인트지만, 흥분은 가라앉힌다. 그는 “빨리 시즌 들어가서 나만의 재밌는 배구를 코트에 발산하고 싶다”며 “친정과의 만남은 크게 신경쓰지 않으려 한다. 워밍업 때는 반갑게 인사하겠지만, 경기 중에는 오히려 휘둘릴 수 있다. 특별하게 욕심부리지 않고 페이스를 잘 유지해보겠다”는 다짐을 띄워 보냈다.

