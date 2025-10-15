[SW신곡] 화사 ‘굿 굿바이’, 좋은 이별이란 이렇게(ft.박정민)

가수 화사의 신곡 '굿 굿바이' MV 일부. 피네이션 제공

가수 화사가 이별을 재해석한 신곡 ‘굿 굿바이’로 위로를 전한다.

오늘(15일) 오후 6시 공개된 ‘굿 굿바이(Good Goodbye)’는 ‘좋은 안녕’이 가능한 일인지에 대한 물음에서 시작한 곡이다. 따뜻한 감정이 남은 이별의 기억과 슬픔 속에서도 상대의 행복을 바라는 진심을 풀어냈다.

리드미컬한 선율 위 화사의 독보적인 감성 보이스가 더해졌다. ‘나(NA)’, ‘아이 러브 마이 바디(I Love My Body)’ 등 강렬한 퍼포먼스 곡으로 선보인 매력과는 또다른 모습의 화사를 만나볼 수 있다. 이별을 마주하는 담담한 노랫말, 그래서 더 여운 가득한 이별송이다.

음원과 함께 공개된 ‘굿 굿바이’ 뮤직비디오에는 배우 박정민이 화사와 연인 호흡을 맞췄다. 마치 장기연애 커플의 쿨하지만 여운 가득한 이별 과정을 엿보는 기분이다. 말하지 않아도 통하는, 무심한 듯 서로를 챙기는 남녀가 이별 여행을 떠난다. 웨딩드레스에 턱시도까지 차려입고 마지막 시간을 보낸다.

널 생각한 운율이야

비로소 느껴지잖아

눈물은 고이고 찬란하게 빛나

우린 좋은 안녕 중이야

고맙단 말 대신 전할게

goodbye good goodbye

안녕은 우릴 아프게 하지만 우아할 거야

나 땅을 치고 후회하도록 넌 크게 웃어줘

goodb-ye

‘연기 천재’ 박정민의 연기력은 뮤직비디오에서도 진가를 발휘한다. 짜증 가득한 얼굴로 연인의 짐을 대신 들어주고, 앞머리를 정리해주는 츤데레다. 여기에 엉뚱하면서도 자연스러운 화사의 매력이 더해져 한 편의 영화 같은 뮤직비디오를 완성했다.

화사의 신곡은 지난해 9월 발매한 미니2집 ‘오(O)’ 이후 약 1년만이다. 직접 작사, 작곡에 참여한 보컬리스트 화사의 목소리에 서정적인 선율이 돋보이는 뮤직비디오가 더해져 시너지를 낸다. 올가을, 위로와 공감을 불러일으킬 화사표 이별송의 탄생을 기대해 본다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

