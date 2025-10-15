‘포카리스웨트 히어로즈 2025 KBL 유스 엘리트 캠프’ 개최

사진=KBL 제공

KBL은 오는 21일부터 27일까지 강원도 양구군 청춘 체육관에서 ‘포카리스웨트 히어로즈 2025 KBL 유스 엘리트 캠프’를 개최한다.

국내 정상급 지도자들의 체계적인 트레이닝을 통해 유망주들의 기량 향상을 목적으로 진행하고 있는 이번 캠프는 중고농구연맹 소속 중학교 3학년 엘리트 선수 총 122명이 참가하며, 3개 조로 나누어 운영된다. 특히 올해는 처음으로 일본 B리그 소속 유스 선수들을 초청하여 한·일 유소년 교류를 확대할 예정이다.

이번 캠프의 캠프장은 유재학 KBL 경기본부장이 맡으며, 신기성, 김성철, 은희석, 옥범준, 조성민, 박성은 등 기존 코치진과 더불어 송영진 코치가 새롭게 합류해 선수들을 지도한다.

훈련 프로그램은 포지션별 기술 및 전술 훈련과 스킬 트레이닝으로 구성되며, 스포츠 도박과 학교 폭력 예방 등 부정 방지 교육도 진행된다. 각 조 일정 마지막 날에는 시상식을 통해 MVP를 선정하며, 추후 MVP를 포함한 캠프 훈련 우수 선수들을 대상으로 ‘2026 DB손해보험과 함께하는 KBL 유망선수 해외연수 프로젝트’ 실기평가를 진행할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

