배우 박하선이 과거 흡인성 폐렴으로 입원했던 경험을 떠올리며 건강 관리의 중요성을 했다.

박하선은 15일 자신의 소셜미디어에 백신을 맞는 사진과 함께 "날이 추워지고 있어요. 독감 예방과 함께 폐렴 예방접종도 하셔요"라는 글을 남겼다.

그는 "몇 해 전 사레가 크게 들어 흡인성 폐렴으로 입원까지 했었다"며 "그때 의사 선생님이 사레 잘 걸리거나 몸이 약한 분들은 폐렴 접종 한 번만 하면 이렇게까지 크게 안 간다고 하셨다"고 전했다.

함께 공개한 사진 속 박하선은 의료진에게 접종을 받으며 미소를 짓고 있다. 청량한 흰 티셔츠 차림으로 단정한 모습이 눈길을 끈다.

그는 "하루 팔 근육통만 살짝 있었고 잘 넘어갔다. 50세 이상은 권고, 65세 이상은 필수라 하니 부모님도 꼭 챙겨달라"고 덧붙였다.

박하선은 2005 SBS TV 드라마 '사랑은 기적이 필요해'로 연기 활동을 시작했다.

드라마 '동이'(2010) '투윅스'(2013) '혼술남녀'(2016) '타로: 일곱 장의 이야기'(2024) 등에 출연했다.

2017년 배우 류수영과 결혼해 같은해 딸을 얻었다.

