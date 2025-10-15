V리그 남자부 예측불허의 시즌? “전력 평준화로 뚜껑 열어봐야 알 것”

15일 서울 호텔리베라 청담에서 진에어 2025~2026 V리그 남자부 미디어데이가 열렸다. 마우리시오 파에스 우리카드 감독, 헤난 달 조토 대한항공 감독, 레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독, 필립 블랑 현대캐피탈 감독, 신영철 OK저축은행 감독, 권영민 한국전력 감독, 김상우 삼성화재 감독(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 사진=뉴시스

15일 서울 호텔리베라 청담에서 진에어 2025~2026 V리그 남자부 미디어데이가 열렸다. 마우리시오 파에스 우리카드 감독, 헤난 달 조토 대한항공 감독, 레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독, 필립 블랑 현대캐피탈 감독, 신영철 OK저축은행 감독, 권영민 한국전력 감독, 김상우 삼성화재 감독(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 사진=뉴시스

올 시즌 V리그 남자부의 판도 변화가 감지된다. 남자부 디펜딩 챔피언 현대캐피탈과 대한항공을 향한 경계심이 여전히 강한 가운데 한국전력이 가세하는 모양새다.

진에어 2025∼2026 V리그 남자부 미디어데이가 15일 호텔리베라 청담에서 열렸다.

미디어데이 단골 질문이 행사장을 화끈하게 달궜다. 정규리그 1위를 묻는 질문에 7개 구단 감독들은 총 4개 구단을 꼽았다. 현대캐피탈과 대한항공, 한국전력이 두 표씩 받았고 우리카드가 한 표를 받았다.

지난 시즌 현대캐피탈의 통합 우승을 이끈 필립 블랑 감독은 소속팀을 선택했다. 자신감을 보였다. 그는 “지난 시즌에 이어 올 시즌에도 잘할 것이라는 믿음이 있다”고 전했다.

올 시즌 대한항공 지휘봉을 잡은 헤난 달 조토 감독 역시 자신의 팀을 꼽았다. 그는 “한 팀을 고르라고 해서 우리 팀을 골랐다”며 “코트 안에서 훈련하는 선수들을 한명 한명 다 믿고 있다”고 역시 신뢰를 보냈다.

한국전력에 대한 경계도 만만치 않다. 한국전력은 지난 시즌 6위에 머물렀다. 올 시즌 가세한 외인 아포짓 스파이커 쉐론 베논 에반스의 가세 덕택이다. 외국인선수 트라이아웃 1순위로 한국전력 유니폼을 입었다.

선수들도 일찌감치 에반스를 주목하고 있다. 삼성화재 마이클 아히는 “에반스가 지난 5월 외국인 드래프트에서 좋은 모습을 보여줬다. 한국에서도 좋은 모습을 보여줄 것으로 생각한다”고 했다. 같은 팀 동료 김정호까지 “정말 잘한다고 생각하고 있다”고 치켜세울 정도였다.

반면 지난 시즌 2위에 오른 KB손해보험은 한 표도 얻지 못했다. 레오나르도 카르발류 KB 감독은 대한항공을 선택했다. “대한항공이 5년 간 4번의 우승이 있다”며 “현대캐피탈은 지난해 우승해서 경험을 무시 못 한다. 두 팀 모두 강팀이다. 대한항공이 조금 더 우승 경험자로서 좋은 성적을 낼 것으로 생각하지만 그 두 팀을 모두 깰 수 있다고 믿고 있다”고 강조했다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독이 15일 서울 호텔리베라 청담 베르사이유홀에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 미디어데이에서 출사표를 발표하고 있다. 사진=뉴시스

헤난 달 조토 대한항공 감독이 15일 서울 호텔리베라 청담에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 미디어데이에서 출사표를 발표하고 있다. 사진=뉴시스

사령탑을 올 시즌 전력 평준화로 인해 우열을 쉽게 가리기 어려울 것으로 예상했다. 헤난 감독은 “이번 시즌 각 팀의 경쟁이 심할 것이다. 뚜껑을 열어봐야 알 수 있을 것”이라고 했다. 레오나르도 감독 역시 “정규리그는 전력 평준화가 돼 있어서 어려운 시즌이 될 것”이라며 “챔피언결정전에서 누구를 만나도 상관없지만 지난 시즌 플레이오프에서 대한항공에 졌기 때문에 이겨서 복수하고 싶다”고 힘줘 말했다.

올 시즌 OK저축은행 사령탑으로 돌아온 신영철 감독은 조심스러운 입장을 내비쳤다. 그는 “OK저축은행만의 색깔을 입히는 게 제일 중요하다”며 “모든 팀들의 전력을 봐도 쉽지 않다. 어떻게 팀을 만드느냐가 중요하다”고 했다.

