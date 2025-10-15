누가 꼰대인가? V리그 7개팀 사령탑에게 직접 물었다 “신체적인 나이는 있지만…”

마우리시오 파에스 우리카드 감독이 15일 서울 호텔리베라 청담 베르사이유홀에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 미디어데이에서 출사표를 발표하고 있다. 사진=뉴시스

“나는 꼰대가 아니다.”

V리그 남자부 사령탑들 대부분이 본인이 꼰대가 아니라고 꼽았다.

진에어 2025∼2026 V리그 남자부 미디어데이가 15일 호텔리베라 청담에서 열렸다.

한 질문이 미디어데이를 떠들썩하게 했다. 7개 구단 감독들에게 본인이 꼰대인지 아닌지 직접 판단해달라고 했다.

7개 구단 감독 중 두 명이 스스로를 꼰대라고 평가했다. 우리카드 마우리시오 파에스 감독과 한국전력 권영민 감독이었다.

꼰대가 아니라고 한 대한항공 헤난 달 조토 감독은 “신체적인 나이는 있지만 배구적으로 새로운 걸 배워야 한다. 그 부분에 있어서 꼰대가 아니라고 생각한다”고 전했다.

마우리시오 감독은 “나이도 그렇고 어쩔 수 없는 세대를 살고 있다”며 “많은 선수들이 핸드폰을 보고 지내는 것 같다. 삶을 ‘스크롤’하는데 시간을 많이 쓰는 것 같다. 사람과의 유대 관계도 신경 써야 한다고 생각한다. 이해하기 어렵지만 하려고 한다”고 미소 지었다. 그러면서 헤난 감독을 향해 “헤난 감독이 나이가 있으셔서 질문을 이해 못 한 것 같다”고 가벼운 도발을 하기도 했다.

신영철 OK저축은행 감독은 “운동하는 열정은 우리 젊은 선수만큼, 저도 열정이 대단하다. 그래서 꼰대가 아니다”라며 “MZ세대를 이해하려고 노력한다”고 설명했다.

김상우 삼성화재 감독은 뼈 있는(?) 말을 남기기도 했다. 그는 “선수들이 봤을 때는 (감독들은) 다 꼰대다. (본인들이) 아니길 바라는 것”이라고 전했다.

한편 V리그 2025~2026시즌 남자부는 오는 20일 수원실내체육관에서 열리는 한국전력과 우리카드의 개막전을 시작으로 2026년 4월10일까지 6개월 간의 대장정에 돌입한다.

