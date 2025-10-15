울퉁불퉁 커지는 투석혈관, 그대로 둬도 괜찮을까

콩팥 기능 저하로 투석치료를 받는 환자들은 투석을 받기 위해 투석혈관(동맥과 정맥을 인위적으로 연결한 혈관)을 조성해야 한다. 수술 후 성숙기간을 거쳐 혈액투석을 받을 수 있는데 투석환자들에게 투석혈관은 생명줄과도 같다.

오랜 기간 투석을 받다 보면 혈관으로 오가는 혈류량이 많아져 혈관 확장이나 팔 부종이 흔히 발생한다. 겉으로 울퉁불퉁 튀어나온 혈관은 미관상의 문제를 넘어 위중한 합병증을 야기하기도 한다.

혈류량이 너무 많아지게 되면 심장으로까지 영향을 끼쳐 호흡곤란, 부정맥, 더 나아가 심부전증이 발생해 목숨을 위협하기도 한다.

남우석 민트병원 혈관센터 원장(혈관외과 전문의)은 “투석환자는 반복적으로 투석을 받기 때문에 혈관벽이 약해지고 혈관이 확장되기 쉽다”고 말했다. 혈관 직경이 점점 커지고 혈관벽이 얇아져서 접장력(tension)이 증가하면 혈관 파열의 위험성까지도 생기게 된다.

남우석 원장은 “거대투석혈관은 심장에 무리를 주고 고박출성 심부전으로 이어질 위험이 있으므로 꼭 투석혈관 클리닉을 방문해 적절한 조치를 취해야 한다”며 “투석혈관이 육안으로 보기에도 많이 커져 있는 상태라면 투석혈관 축소술을 통해 크기를 줄이고 혈류량을 줄일 수 있다”고 설명했다.

아래팔 자가투석혈관의 경우 600~1000ml/min, 인조혈관 또는 위팔 자가투석혈관은 800~1500ml/min 정도의 혈류량이 투석도 원활하고 심장에도 큰 무리가 가지 않는 정상 수치이다. 1500~2500ml/min은 과다혈류량, 2500ml/min 이상은 거대혈류량으로 폐동맥 고혈압, 고박출성 심부전, 도류증후군으로 이어질 수 있다.

남우석 원장은 “투석 시 한 곳에만 지속적으로 바늘을 찌르는 것을 피해주면 혈관이 빨리 커지는 것을 최소화할 수 있다”고 당부했다.

TIP. 투석환자가 알아야 할 혈류량 과다 증상 - 투석혈관을 손끝으로 만졌을 때 ‘스르르르’하는 정상 진동이 아닌 ‘쿵쿵쿵’하는 저항과 압력이 걸린 박동이 들리면 혈관 점검이 필요하다. - 투석 후 지혈 시간이 평소보다 길어진다면 투석혈관의 한 군데가 좁아졌을 가능성이 크고 이는 압력 상승을 유발하여 다른 부위의 확장을 유발할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

