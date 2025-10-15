전현무, 공동구매 토크쇼 ‘셀러-브리티’로 커머스 예능 출격

콘텐츠 제작사 메리고라운드컴퍼니와 마케팅 플랫폼 기업 스토어링크가 공동 제작하는 새로운 웹 예능 ‘셀러-브리티(Seller-Brity)’가 공개된다고 15일 밝혔다.

사진=메리고라운드컴퍼니

방송인 전현무가 MC로 나서 선보이는 대한민국 공동구매 셀러 만남 토크쇼 ‘셀러-브리티’는 인플루언서 마케팅이 일상화된 시대에 제품보다 사람을 먼저 만난다는 기획 의도 아래 셀러의 진정성과 신뢰를 중심에 둔 공동구매 토크쇼로 제작됐다. 화려한 홍보보다 진심 있는 소통을 보여주는 것이 프로그램의 핵심이다.

프로그램에는 각 분야의 메가 인플루언서와 CEO들이 출연해 자신만의 브랜드 철학과 판매 노하우를 공개한다. 팔로워와의 꾸준한 소통을 통해 평범한 제품을 ‘필수 구매템’으로 만들어내는 과정, 그리고 공동구매를 성공으로 이끄는 전략이 중심이 된다.

진행은 예능과 교양, 라디오 등 다양한 분야에서 활약 중인 전현무가 맡았다. 특유의 정확한 화법과 유쾌한 진행으로 게스트들의 진솔한 이야기를 이끌어내며, 단순한 쇼핑이 아닌 신뢰 기반의 커머스 문화를 제시할 예정이다.

사진=메리고라운드컴퍼니

‘셀러-브리티’는 인터뷰 형식의 토크쇼를 기반으로, 출연 셀러가 직접 선보이는 공동구매 상품과 한정 할인 혜택을 함께 공개한다. 시청자는 셀러의 철학과 브랜드 스토리를 이해하는 동시에 실제 구매 경험까지 이어지는 새로운 커머스 포맷을 경험하게 된다.

‘셀러-브리티’는 10월 15일 유튜브 공식 채널을 통해 티저 영상을 공개하고 10월 17일 첫 에피소드를 선보인다. 이후 매주 금요일 새로운 게스트와 함께 셀러들의 진정성 있는 공동구매 이야기를 이어간다.

황지혜 기자

