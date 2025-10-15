‘日 프듀’ 출신 JO1·미아이 멤버, 양다리 의혹…양측 활동 중단

일본 보이그룹 JO1(제이오원) 멤버 오오히라 쇼세이와 걸그룹 미아이 멤버 시즈쿠. 사진 = 소셜미디어

일본 보이그룹 JO1(제이오원) 멤버 오오히라 쇼세이와 걸그룹 미아이 멤버 시즈쿠가 이른바 ‘양다리’ 의혹에 휩싸였다.

최근 일본 주간문춘에 따르면 오오히라 쇼세이가 일반인 여자친구가 있음에도 불구하고 , 미아이의 멤버 시즈쿠와 부적절한 관계를 이어왔다고 보도했다. 해당 보도가 나오자 양측 소속사는 사실상 이를 인정하며 두 사람의 활동 중단을 발표했다.

오오히라 쇼세이의 소속사 라포네 엔터테인먼트는 15일 공식 입장을 통해 “오히라 쇼세이는 당사의 규정에 반하는 사안이 발칵됐다”며 “팬 여러분의 기대에 반하는 중대한 행위로 받아들이고 있어, 자신의 행동에 대해 재검토하는 기간이 필요하다고 판단했습니다. 이에 따라 오늘부터 당분간 활동을 휴식한다”고 전했다.

시즈쿠 측 역시 공식 SNS를 통해 “팬 여러분에게 깊게 사과드린다. 재차 아티스트에게 올바른 지도와 교육을 철저히 해 나가겠다”고 밝히며 활동 중단을 알렸다.

한편, JO1은 2019년 방영된 오디션 프로그램 프로듀스 101 재팬을 통해 결성된 그룹으로, 미아이는 2023년 방영된 프로듀스 101 재팬 더 걸즈를 통해 선발된 걸그룹이다. 두 그룹 모두 CJ ENM과 요시모토흥업이 합작 설립한 라포네 엔터테인먼트 소속이다.

