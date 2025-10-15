[SW뮤직] 엔믹스, ‘믹스 팝’ 뚝심 통했다

3년 간 ‘믹스 팝(MIXX POP)’을 구축해온 그룹 엔믹스의 뚝심이 첫 정규앨범으로 꽃을 피웠다.

엔믹스는 13일 데뷔 3년 만에 첫 정규앨범 ‘블루 발렌타인(Blue Valentine)’을 발표했다. 미니4집 에프이쓰리오포: 포워드(Fe3O4: FORWARD) 이후 약 7개월의 신보로 ‘필드(FIELD)’라 불리는 현실 세계에 머무르게 된 이야기를 다룬 에프이쓰리오포(Fe3O4) 시리즈를 종결하고 여는 새 챕터다.

이번 앨범을 통해 믹스토피아(MIXXTOPIA)를 향한 항해 중 블루 발렌타인 스테이지에서 일어나는 감정을 노래한다. 각종 콘텐츠를 통해 예고한 건 사랑하는 이들과의 갈등과 사랑의 양가감정이다. 타이틀곡 블루 발렌타인은 서로의 감정이 충돌한 지점, 차가운 마음에 불을 피워내겠다는 바람을 노래하는 곡이다. 멜랑콜리한 신스 사운드, 기타 리프를 특징으로 속도감이 다른 붐뱁 리듬이 교차해 믹스 팝 장르를 이어갔다.

2022년 데뷔한 엔믹스는 now, next, new 등에 쓰이는 미지수 n을 뜻하는 문자 ‘N’과 다양성을 상징하는 단어 ‘MIX’를 합성해 팀명을 만들었다. ‘새로운 시대를 책임질 최상의 조합’이라는 의미다. 원더걸스를 시작으로 미쓰에이, 트와이스, ITZY로 이어지는 JYP엔터테인먼트의 ‘걸그룹 명가’ 타이틀을 이어갈 후발 주자로 떠올랐다.

쉼없이 데뷔하고 끝없이 새로움을 추구하는 아이돌 그룹에겐 팀 고유의 색이 성패를 좌우한다고 해도 과언이 아니다. ‘제2의 누군가’가 되기 보다 자신들만의 정체성과 주체정을 키워가기 위한 싸움이 펼쳐진다.

엔믹스가 내세운 정체성은 믹스 팝(MIXX POP)이다. 2가지 이상의 장르를 한 곡에 엮은 팝 스타일 음악을 뜻하는 믹스 팝은 데뷔곡 ‘O.O’부터 꾸준히 밀어온 엔믹스만의 장르다. 처음엔 낯설게 느껴졌던 믹스 팝이지만, 이제 없으면 허전한 엔믹스만의 확고한 색깔이 됐다.

지금껏 발표한 ‘다이스’(DICE), ‘러브 미 라이크 디스’(Love Me Like This), ‘파티 어클락’(Party O’Clock)은 물론 첫 정규 앨범인 ‘블루 발렌타인’ 곳곳에도 믹스 팝이 묻어 나온다.

특히 새 앨범 11번과 12번 트랙은 데뷔곡 ‘O.O’의 장르별 파트 두 곡을 각각의 트랙으로 공개해 눈길을 끈다. 11번 트랙 파트1(Baila)는 베일 펑크(Baile Funk) 장르 기반의 댄서블한 리듬을 특징으로 하는 곡, 12번 트랙 파트2(Superhero)는 틴에이지 팝 록 장르로 당당하고 거침없는 분위기를 낸다. 이처럼 3년 전 발매된 데뷔곡이 어떤 곡을 믹스해 탄생했는지 공개하면서 믹스 팝을 이해하고 즐길 수 있는 새로운 접근법을 제시했다.

탄탄한 세계관 구축도 엔믹스의 강점 중 하나다. 엔믹스의 상상이 이뤄지는 공간을 믹스토피아(MIXXTOPIA)로 설정해 서사를 풀어왔다. 블루 발렌타인은 믹스토피아에 도착하기 직전 도달하는 장소다. 이번 앨범에서는 N번째 모험 중인 소녀들이 위험을 각오하고 끝까지 모험할지, 돌아갈지를 두고 펼치는 다각도의 갈등 상황을 풀어낸다.

새로운 장르, 세계관, 다채로운 콘텐츠 등 엔믹스가 지켜온 뚝심은 뚜렷한 성과로 돌아왔다. 지난 13일 블루 발렌타인 공개 이후(14일 0시 기준) 멜론 톱100 11위, 핫100(100일) 1위, 핫100(30일) 1위, 벅스 실시간 차트 1위에 올랐다. 발매 당일 국내 음반 집계 사이트 한터차트의 음반 차트 1위에 이어 14일 오전 8시 기준 한국 애플뮤직 톱 앨범 차트와 홍콩, 카자흐스탄, 싱가포르 등 해외 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위를 차지했다.

