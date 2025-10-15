국립중앙박물관, 美 메트로폴리탄박물관 소장 로버트 리먼 컬렉션 국내 최초 공개

미국 메트로폴리탄박물관을 대표하는 로버트 리먼 컬렉션이 한국을 찾는다.

국립중앙박물관은 메트로폴리탄박물관 소장 로버트 리먼 컬렉션 특별전 ‘인상주의에서 초기 모더니즘까지, 빛을 수집한 사람들’을 선보인다고 15일 밝혔다.

이 전시는 19세기 후반부터 20세기 초반 프랑스 명화를 통해 인상주의가 어떻게 미술사의 흐름을 바꾸며 모더니즘의 문을 열었는지를 조명한다. 세기 전환기 프랑스에서 혁신의 바람을 일으킨 화가들을 만나볼 수 있다. 특히 메트로폴리탄박물관을 대표하는 로버트 리먼 컬렉션 중 프랑스 인상주의와 초기 모더니즘 명화가 국내 최초로 소개된다. 로버트 리먼과 그의 아버지 필립 리먼은 르네상스부터 20세기 초반까지 이르는 방대한 컬렉션을 평생에 걸쳐 구축했다.

이번 전시는 몸·초상·자연·도시화·물의 다섯 가지 주제를 중심으로 오랫동안 미술사에서 다뤄온 누드화·초상화·풍경화가 변모된 과정을 생생하게 보여준다. 사조의 흐름을 연대기적으로 따라가기보다 프랑스의 풍경을 바라보는 화가들의 인식 변화 과정을 중심으로 인상주의와 초기 모더니즘을 조망한다는 점에서 색다른 경험을 선사할 예정이다.

특히 프랑스 근현대 명화는 로버트 리먼이 1940년대부터 집중적으로 수집한 작품들로 그가 수집가로서 중요한 전환점을 맞게 한 대표작들이다. 보통 서양미술사의 한 흐름으로 다루어져 온 인상주의를 한 수집가의 컬렉션을 통해 예술사의 변화를 이끈 관점에서 새롭게 조명한다.

로버트 리먼은 리먼 브라더스를 경영했던 미국의 대표 금융 가문의 일원으로 위대한 예술을 많은 사람들과 함께 나누어야 한다는 신념 아래 2600여 점에 달하는 컬렉션을 메트로폴리탄박물관에 기증했다. 전시에서는 리먼 컬렉션에 담긴 그의 나눔의 정신에 대해서도 비중 있게 다룰 예정이다. 전시는 다음달 14일 개막해 내년 3월15일까지 열린다.

