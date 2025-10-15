대만 챔프와의 평가전에 출정식까지… KB, 내달 1일 쇼케이스 개최

여자프로농구 KB국민은행이 새 시즌 개막을 앞두고 오는 11월1일 오후 7시 청주체육관에서 ‘2025∼2026시즌 쇼케이스(Show Case)’를 개최한다.

이번 쇼케이스는 KBS N 스포츠를 통해 전 일정이 생중계되며, 대만 리그 챔피언 ‘캐세이라이프’를 초청해 펼쳐지는 공식 평가전과 팬들과 함께하는 출정식으로 구성돼있다.

KB는 이번 평가전을 통해 지난 박신자컵 대회와 전지훈련을 거치며 더욱 결속된 선수단의 전력을 연고지 팬들에게 가장 먼저 선보일 예정이다. 이어 진행되는 출정식에서는 신규 캐치프레이즈 및 기념영상 공개, 선수단 출사표 발표 등을 통해 새 시즌에 대한 기대감을 높일 전망이다.

특히 이번 행사는 입장수익 전액을 연고지 청주의 소외계층에게 기부하는 자선행사로 진행된다. KB는 “홈경기장이 희망과 나눔으로 가득 채워지길 바란다”며 “경기장을 찾은 모든 관중에게 한정판 머플러를 증정해 행사를 기념하고 나눔의 의미를 공유하겠다”고 밝혔다.

매년 새로운 컨셉의 출정식으로 팬들과 소통해온 KB는 이번 시즌 쇼케이스의 규모를 한층 확대했다. 경기장 안팎에서는 다양한 체험 이벤트와 볼거리, 먹거리 등을 마련해 오랜시간 농구 시즌을 기다려온 팬들에게 즐거운 추억을 선사할 예정이다.

이번 쇼케이스의 입장권은 21일부터 한국여자농구연맹(WKBL) 홈페이지 및 통합 앱에서 일반 예매가 가능하며, 멤버십 회원은 하루 앞선 20일부터 예매가 가능하다. 이와 관련한 자세한 사항은 구단의 공식 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

