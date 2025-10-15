한국 브랜드 JR Inc, 피렌체에서 파크골프 자선대회 마무리

사진=JR Inc.(제이알아이엔씨)

이탈리아 피렌체에 위치한 L'E PAYONIERE 골프장에서 JR Inc.(제이알아이엔씨)의 Benheart(벤하트) 브랜드가 주최한 ‘Benheart 파크골프 자선대회’가 개최됐다고 15일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 행사에는 이탈리아 현지인들이 직접 참여해 파크골프를 즐기며 따뜻한 자선의 의미를 더했다. 특히 이번 대회는 경기 후 기부 전달식을 진행하며 사회적 의미를 더했다.

대회 수익금 전액은 이탈리아 심장 재단(Fondazione Per il tuo cuore)에 기부됐으며 이는 파크골프가 심혈관 건강에 도움이 되는 스포츠라는 점을 고려한 선택이었다.

JR Inc.는 ▲파크골프장 설계 ▲해외 현지화 운영 ▲프리미엄 브랜드 사업 ▲글로벌 투어 사업 등 4대 핵심 사업군을 전면 확장할 예정이다. 특히 하반기 국내 직영점 오픈을 시작으로 일본, 중국, 태국 등 아시아 시장 진출도 본격화한다.

브랜드 관계자는 "파크골프가 가진 문화적 확장성과 접근성에 주목했다"며 "단순 스포츠 사업을 넘어 글로벌 라이프스타일을 선도하는 종합 기업으로 성장할 것"이라고 포부를 전했다.

브랜드에 따르면 현지 파트너사들과의 협력 네트워크를 바탕으로 한 현지화 전략도 함께 추진된다.

황지혜 기자

