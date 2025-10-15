체육공단 홍보대사에, 산악 레전드 엄홍길 대장 위촉

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 세계적인 산악인 엄홍길 대장을 홍보대사로 위촉했다.

제63회 스포츠의 날인 15일 올림픽회관에서 열린 위촉식에는 하형주 이사장을 비롯한 체육공단 임직원이 모여 산악 레전드인 엄홍길 대장의 홍보대사 위촉을 축하하는 시간을 가졌다. 이로써 엄홍길 대장은 체육공단에서 운영하는 다양한 공익사업을 널리 알리며 국민 모두가 즐기는 스포츠를 위해 앞장설 예정이다.

엄홍길 대장은 지난 2007년 세계 최초로 해발 8000m급 16좌 등정에 성공하며 청룡장 등 많은 체육훈장을 수훈했으며, 2019년에는 스포츠 영웅으로 헌액되기도 했다. 또한, 지난해 5월에는 한국-네팔 수교 50주년을 기념해 주갈 원정대장으로서 6591m의 히말라야 주갈 1봉을 세계 최초로 등정했다.

현재는 엄홍길휴먼재단 상임이사, 한국외국어대학교 석좌교수, 대한산악연맹 자문위원 등으로 활동하고 있으며, 17년간 네팔 히말라야 오지에 20개의 휴먼스쿨, 병원, 다목적 체육관 등을 건립했다. 특히, 셰르파의 자녀들을 위한 장학금과 교사의 급여를 지원하는 등 세계 산악계 발전은 물론 나눔과 봉사의 가치 실현을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

엄홍길 대장은 “체육공단의 홍보대사를 맡게 되어 매우 영광스럽게 생각한다”라며 “앞으로 큰 책임감을 가지고 국민들의 건강 증진과 체육공단의 다양한 사업 홍보를 위해 앞장설 것”이라고 소감을 밝혔다.

하형주 이사장도 “도전과 긍지, 나눔의 삶으로 우리 국민에게 큰 감동을 전하고 계신 엄홍길 대장님과 함께하게 된 것은 큰 영광”이라며 “앞으로 체육공단의 홍보대사로서 국민에게 희망과 감동을 전할 수 있는 다양한 활동을 기대한다”고 화답했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

