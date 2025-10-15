박서준, 동운일보 차장 완벽 변신…소주병 들고 착찹한 표정 ‘눈길’

경도를 기다리며 스틸컷. JTBC 제공

동운일보 차장으로 변신한 박서준의 모습이 호기심을 자극한다.

JTBC는 하반기 첫 방송 예정인 드라마 ‘경도를 기다리며’ 속 박서준의 스틸컷을 15일 공개했다.

경도를 기다리며는 스무 살, 스물여덟 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 유쾌한 로맨스 드라마다.

자타공인 로맨스 장인 박서준이 극 중 동운일보 연예부 차장 이경도 역을 맡아 JTBC와 재회를 예고한 상황. 탄탄한 연기로 시청자들의 공감과 이입을 부르며 인생 캐릭터를 경신해온 박서준 표 이경도 캐릭터가 기대되는 가운데 인생을 뒤흔들 새로운 사건을 마주한 이경도의 퇴근길 사진이 공개돼 시선을 사로잡고 있다.

공개된 사진 속에는 일과를 마친 직장인 이경도의 퇴근 현장이 담겨 있어 이목을 끈다. 살짝 풀린 넥타이가 이경도 캐릭터의 어른미(美)를 더욱 돋보이게 만든다. 퇴근 후에도 휴대폰을 손에서 놓지 않고 계속해서 이슈를 확인하는 이경도의 눈빛에는 일상의 권태로움이 서려 있다.

그런가 하면 국밥집에 홀로 앉아 소주병을 쥐고 있는 이경도의 흐트러진 모습도 눈길을 자아낸다. 무미건조하던 이전과 달리 이경도의 얼굴에는 착잡함과 씁쓸함이 동시에 묻어나 대체 그에게 무슨 일이 일어난 것일지 호기심을 자극하고 있다.

이처럼 경도를 기다리며는 퇴근길에 오른 이경도의 심경 변화를 담은 사진을 통해 그의 삶에 침범한 뜻밖의 변수를 궁금케 한다. 과연 산전수전 다 겪은 이경도의 평정을 무너뜨린 사건의 내막은 무엇일지 그 사연에 관심이 집중된다.

특히 이경도 캐릭터의 심경 변화를 사진만으로 여실히 드러내고 있는 박서준의 열연도 주목되고 있다. 청춘의 얼굴부터 현실에 지친 어른의 면면까지 다양한 매력을 발산하며 이경도라는 인물이 겪게 되는 수많은 감정의 파고를 세밀하게 쌓아갈 예정이다.

