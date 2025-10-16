꼴찌 탈출 희망 놓기 이른 대구, 세징야를 믿는다… “강등 피할 수 있다”

아직 포기하기 이르다. 프로축구 K리그1 대구FC가 꼴찌 탈출의 희망을 이어간다. 세징야(대구FC)의 발끝이 주목된다.
10월 A매치 휴식기를 마친 K리그1가 오는 18일 33라운드를 통해 재개된다. 정규라운드 마지막 경기다. 이날 경기를 끝으로 1~6위(파이널A)와 6~12위(파이널B)으로 상위 스플릿을 나눠 파이널라운드에 돌입한다. 각 그룹씩 5경기씩 치러 최종 순위를 결정한다.
현재 관심사는 최하위 대구(승점 26·6승8무18패)의 탈꼴찌 여부다. 대구는 이날 대구im뱅크파크에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2025 홈 경기에 나선다. 대구는 14일 현재 11위 제주SK 유나이티드(승점 32·8승8무16패)에 불과 승점 6점 차로 뒤져 있다. 지난 8월까지 16경기 무승(6승10패)의 극도의 부진에 빠졌다. 제주는 이제 탈꼴찌를 해 다이렉트 강등을 면하겠다는 꿈을 품는다.
분위기에서 제주에 앞선다. 대구는 최근 6경기에서 3승2무1패로 상승세를 타고 있다. 반면 같은 기간 제주는 2무4패로 승리를 따내지 못했다. 김학범 감독이 성적 부진을 책임지고 자진 사퇴하는 등 분위기도 어수선하다.
대구는 그 사이 승점을 쌓았다. 지난 8월 말 두 팀 간의 승점 차가 12점까지 벌어졌지만 한 달 여 만에 절반으로 줄였다.
예리해진 공격력을 앞세운다.대구는 최근 6경기에서 13골을 터뜨렸다. 경기당 2.16골로, 시즌 평균(1.22골)보다 1골 가까이 늘어났다. 이 기간 가장 뜨거운 사나이는 세징야다. 매 경기 공격포인트를 기록하며 펄펄 날았다. 3골 4도움으로 팀의 절반이 넘는 7골에 관여했다. 최전방 투톱으로 뛰면서 날카로운 발끝은 물론 넓은 시야도 책임지고 있다. 모두 풀타임을 소화하며 강철 체력도 자랑하고 있다.
시즌 막판 더 강해진다. 세징야는 지난 5월 무릎 부상으로 2개월가량 결장했다. 부상 전 9경기에서 2골 3도움에 머물렀던 그는 부상 복귀 후 12경기에서 8골 7도움으로 가파른 상승세를 그리고 있다. 2019년 이후 6년 만에 ‘10골-10도움’까지 달성하며 위력을 뽐내고 있다.
세징야는 “지난 몇 경기에서 많은 골과 어시스트를 만들어 정말 기쁘다”며 “지금 우리의 가장 큰 목표는 강등을 피하는 것이다. 선수단 모두 이 상황을 극복할 수 있다고 믿고 있다. 분명 성공할 것”이라고 목소리 높였다.
다만 이날 경기는 대구의 고비가 될 전망이다. 6위(승점 43·11승10무10패)의 강원은 파이널A 잔류에 집중하고 있다. 7위 광주FC(승점 42·11승9무12패)와 불과 승점 1점 차다. 강원은 이날 대구를 꺾어야만 자력으로 잔류하는 만큼, 총력전을 펼칠 것으로 보인다. 대구는 올 시즌 강원을 상대로 1승1패를 거뒀다. 마지막 대결이었던 지난 6월21일 0-3으로 완패한 바 있다.
대구가 이날 상승세를 이어 탈꼴찌를 향한 여정을 이어갈 수 있을지 주목된다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]