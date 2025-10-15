허리디스크는 이제 특정 연령대에 국한된 질환이 아니다. 과거에는 중장년층이나 노년층에게서 주로 나타나는 퇴행성 질환으로 알려졌지만, 최근에는 20~30대 젊은 세대에서도 허리 통증을 호소하는 경우가 급격히 늘고 있다. 하루 대부분을 앉아서 보내는 사무직 근로자, 온라인 강의나 게임으로 장시간 앉아 있는 학생들, 잘못된 자세로 운동을 즐기는 사람들 모두 허리디스크의 위험군에 속한다.

허리디스크는 척추뼈 사이의 추간판이 돌출되어 신경을 압박하는 질환이다. 정상적인 디스크는 충격을 흡수하지만, 잘못된 자세나 과도한 하중이 반복되면 수핵이 섬유륜을 뚫고 나와 신경을 자극한다. 대표적인 증상은 허리통증과 함께 엉덩이, 허벅지, 발끝으로 이어지는 방사통이다. 척추관협착증은 주로 노화로 인한 신경 통로의 협소가 원인이지만, 디스크는 돌출된 수핵이 직접 신경을 압박하기 때문에 통증이 갑작스럽고 전기가 흐르듯 저린 느낌이 동반된다.

초기에는 약물, 물리, 도수치료로 호전될 수 있다. 그러나 통증이 심하거나 보존적 치료에도 나아지지 않으면 주사치료가 유리하다. 대표적인 비수술 치료인 신경차단술과 신경성형술이 있다.

하지만 이런 치료에도 통증이 심하거나 근력 저하, 감각 이상, 대소변 장애가 생기면 수술을 고려해야 한다. 대표적인 수술이 최소침습 디스크 제거술이다. 1~2cm 미만 절개로 내시경이나 미세현미경을 통해 병변을 직접 보며 돌출된 디스크 조각만 제거하는 방식이다.

신경이나 근육 손상이 거의 없고, 출혈·흉터가 적으며 부분마취로 시행돼 고령자나 기저질환자도 안전하다. 수술 다음날 보행이 가능하고 회복이 빠르며, 최근엔 초고령 환자도 성공적으로 치료받은 사례가 보고되고 있다.

수술 후에는 장시간 운전이나 과격한 운동을 피하고, 흡연·음주는 삼가야 한다. 걷기 운동과 스트레칭이 재활에 도움이 되며, 올바른 자세와 허리 근력 강화가 재발 방지의 핵심이다.

배장호 서울바른세상병원 신경외과 원장은 “허리디스크는 초기에 약물치료나 주사치료로 충분히 호전될 수 있지만 방치하면 신경 손상으로 이어져 회복이 어렵다”며 “최소침습 디스크 제거술은 신경 압박의 원인을 정확히 해결하는 효과적인 방법으로, 시기를 놓치지 않고 시행하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “허리 통증은 단순한 피로가 아닌 신경의 신호일 수 있으니 증상이 지속된다면 즉시 전문의 상담이 필요하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

